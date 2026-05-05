Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı’na seçilmesi hem CHP hem Seçer için sıradan bir başarı değil. En son Ataşehir örneği ortada; CHP’li belediye meclis üyesi sayısı tartışmasız AKP’den fazla olduğu halde “transfer” için onca dolap çevrildi.

TBB Başkanlığı’na 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 5 Haziran 2024’te Ekrem İmamoğlu seçilmişti. Başkanvekili olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar belirlenmişti. 23 Mart 2025’te İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla Karalar TBB başkanvekili olarak göreve devam etmişti. Karalar da 8 Temmuz 2025’te tutuklanınca Seçer vekâleti devralmıştı.

2 Mayıs’taki genel kurul İmamoğlu’nun mektubuna gösterilen hazımsızlığın gölgesinde yapıldı. Seçim sonuçları CHP’nin tüm saldırılara karşın iç bütünlüğünü sağlayabildiğini, öteki partilerle de işbirliği geliştirme gücünü sürdürdüğünü gösterdi.

TBB’de seçim kurumun kendine özgü kurallarıyla yapılıyor. Her ilin çıkardığı milletvekili sayısı kadar delege belirleniyor. Büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediye başkanları doğal delege oluyor. Bu bağlamda son TBB Genel Kurulu için 864 delege belirlendi.

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel’i aday gösterdi. CHP’nin adayı ise Seçer’di.

Seçer 446, Görgel 311 oy aldı.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndaki yüzde 60’lık oya TBB’de de ulaştı.

30 Ekim 2024’ten bu yana devam eden CHP’ye yönelik sistemli ve çok boyutlu saldırıya karşın Seçer’in elde ettiği başarı iki uçlu:

1- Seçer’in Mersin’deki yönetim ve hizmet anlayışı.

2- CHP’nin “Türkiye ittifakı” diye özetlediği toplumsal uzlaşmanın yansıması.

Seçer 2019’da yüzde 45’le kazandı. Bu oran 2024’te yüzde 60 oldu. Mersin ilginç bir Türkiye fotoğrafı. MHP ve İYİ Parti de güçlü DEM Parti de. Merkez sağ da iddialı sol da. Bu tabloda seçimleri, genel merkezlerin izlediği siyasetin yanı sıra Mersin halkına güven veren kazanıyor. 2023 seçimlerinde Cumhur ve Millet ittifakının oyu yüzde 45’in etrafındaydı. 2024’te Seçer hem DEM’in hem Cumhur İttifakı dışındaki merkez sağ ve milliyetçi sağ oyların çoğunluğunu aldı.

Torosların Yörükleriyle Güneydoğu göçerleri bir arada. Yıllar önce konferans için gittiğimde bir hemşeri derneğinin adını hiç unutmam:

Mersin’e Adana’dan Göçen Mardinliler Derneği!

Seçer’le TBMM’de de birlikte milletvekilliği yaptık. Her işi olması gereken hızda yapan, güven veren, heyecanı dozunda kullanan bir sakin güç olarak tanımlanabilir.

TBB başkanvekili seçilmesinin ardından yaptığı Silivri ziyaretinde, CHP’nin bütününün saldırı altında olduğunu vurgulamış, şu sözleri dikkat çekmişti:

“Hani Türk filmlerinde bir replik vardır; ya benimsin ya kara toprağın. Belediye başkanlarımıza ya bize geçersin ya kodese diyorlar. Bir başkanımız söyledi; içeridekiler ne zaman çıkarız diye soruyor, dışarıdakiler ne zaman gireriz diye. Tam bir akıl tutulması!”

Sözün özü, Seçer hem gerçeği yerinde söylemekten çekinmeyen hem de sorunlara çözüm odaklı bakabilen, uzlaşmayı önceleyen bir başkan. CHP’nin hedeflediği “Türkiye ittifakı”nın uygulayıcısı. İktidarın “Yapamazlar” dediği sosyal yardım projelerinin sayısı 100’ü geçiyor. Mahalle mutfağından çocuk sahnesine, Halkkart’tan kıyafet evine, “ilk çantam”dan fide dağıtımına, emekli evinden çamaşır kafeye kadar...

Genel iktidara giden yol yerel yönetimlerden geçiyor.