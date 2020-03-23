Antik kentler, tarihi kalıntılar

23 Mart 2020 Pazartesi, 06:34

Tarihi zenginliklerle dolu bir ülkeyiz. İstanbul’da ayak bastığımız her yerin altında tarih saklanıyor. Haydarpaşa, Yenikapı gibi semtlerin, antik kentlerin korunması nasıl yapılacak; buluntular nerede güvence altına alınacak ve sergilenecek? Aktüel Arkeoloji Dergisi Mart-Nisan 73. sayısının Murat Nağış imzalı giriş yazısında bunları ele almış. Nağış, yazısında, “Sur kalıntıları, Yenikapı, Bizans (Doğu Roma İmparatorluğu) İmparatorluğu’ndan kalan son kalıntılar, Yoros Kalesi, Arcadius Su¨tunu ve daha nicesi... Kim sahip çıkacak bunlara? Belediye mi, Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlığı mı? Kim koruyacak? Her şey yok olduktan sonra bunların sorumlusu kim olacak? Kim sorumlu ise sorumluluklarını yerine getirmeli. Arkeolojik ve ku¨ltu¨rel miras yok olmadan - yok edilmeden - önce koruma altına alınmalı ki geleceğe bırakabileceğimiz birkaç kalıntı hiç olmaz ise korunabilsin.”

‘DEFİNECİLER YOK EDİYOR’

Definecilerin kalıntıları yok ettiğinin altını çizen Nağış “Yapalım bir yasa, kapatalım arkeoloji bölu¨mlerini, kapıları açalım, tu¨m kazı alanlarına girsin defineciler, kazsınlar, patlatsınlar, çıkarsınlar geçmişin bu¨yu¨k değerlerini ve haraç mezat satsınlar. Birçok defineci korkusuz ve kahramanca bir özgu¨ven ile yaptıkları tu¨m kaçak kazıları sosyal medyada canlı canlı izleyici önu¨nde yapmıyor mu? Kepçeler ile çıkartılan Roma dönemine ait lahitlerin içerisinden ne çıkacak diye takipçilerine tahmin yaptırmıyor mu? Neden kızıyoruz ki? Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlığı da bu¨yu¨k bir yu¨kten kurtulmuş olur, ödenekmiş, kazı raporlarıymış, yasal başvurularmış hepsi kendiliğinden çözu¨lmu¨ş olur böylece. Birbirimizi kandırmayız da, du¨ru¨st oluruz hiç olmazsa” diye isyan ediyor. Dergide, arkeolojik alanlarla ilgili pek çok araştırma makalenin yanı sıra Rahmi Asal’ın büyük bir antik kentin çıktığı Kadıköy Haydarpaşa kazısında, bugüne kadar çıkan buluntular ve bölge ile ilgili ayrıntılı bir yazısı yer alıyor. Bölgedeki kazı alanlarının hepsini ele alan Asal, yazısında geniş bir bilgilendirme de sunuyor okuyucuya. Akgül’ün, “Trapezous’tan Önce” adlı yazısında ise Trabzon’un arkeolojik araştırmalar bakımından gözden kaçan bir bölge olduğunun altını çiziyor. Derginin kapak konusu da olan yazısında Akgül, Trabzon’da yer alan tarihi alanlara, kalıntılara ve antik kentlere değiniyor.