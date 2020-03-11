Arda daha bitmedi!
Devre arasında takım bulayan deneyimli oyuncu Arda Turan, İlginç açıklamalarda bulundu.
Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan
milli oyuncu Arda Turan, devre arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
ile görüşmesinden gelecek hedeflerine, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman
Seba'dan ailesine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Arda Turan, "Tabii ki hatalarım oldu ama kimsenin bittiği
falan yok yani işin özünde ben 3 ay sonra yeniden futbol oynamaya başladığında
3-5 maç oynadığımda herkesten daha iyi oynayabilirim. Hâlâ eski Arda gibi en iyi
futbolcu gibi oynayabilirim" dedi.
"BARCELONA'DA BENZER DURUMU
YAŞADIM"
Halen futbolcusu olduğu Barcelona'da da benzer durumla
karşılaştığını belirten Arda Turan, "Aslında Barcelona'da da buna benzer bir
dönem olmuştu. O yüzden bu duruma tecrübeliyim. Şimdi tabii oğlum var, artık
eşim ikinci çocuğumuza hamile, o yüzden, onlarla vakit geçiriyorum, spor
yapıyorum ve biraz kafa dinliyorum. Gelecekte neler yapabileceğimi düşünüyorum.
O yüzden bazen sizin için kötü gibi gözüken şeyler hayırlı olabiliyor, ben öyle
hissediyorum bu anları. Bu anlar çok keyifli. Hamza'nın mutfaktan sesleri
geliyor. Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Ailemle daha çok vakit geçiyorum,
futbol izliyorum, futbolu kendi kafamda tartışıyorum. Daha fazla nasıl
geliştirilebilir oyun, daha güzel nasıl olabilir diye düşünüyorum. O benim için
bir avantaj oluyor. Zaman keyifli geçiyor" dedi.
"HAMZA ARDA'NIN FUTBOLA
İLGİSİ VAR"
Oğlu Hamza Arda'nın da futbola merakı olduğunu söyleyen Turan,
"Hamza'nın zaten ben Başakşehir'de oynarken de bir hediyesi vardı; Galatasaray
topu. Böyle bir fotoğraf da vardı, onu hiçbir bir yere koymadı. Annesi Hamza'ya
'Cimbom' demeyi öğretmiş. Tabii ki Galatasaraylı olmasını istiyorum,
Galatasaraylı da olacaktır diye düşünüyorum. Fazla bir seçenek bırakmayacağım
ona. Zaten kendi de görünce Galatasaraylı olacağını tahmin ediyorum. İlgisi de
var futbola. Bahçede topu olduğunda ayağıyla oynatmaya çalışıyoruz. Bir gol
oyunumuz var, beraber topa vuruyoruz, sonra beraber alkışlıyoruz ve bravo diye
bağırıyoruz. Daha tabii çok küçük, 15 aylık ama en azından topa yavaş yavaş
ayakla vurmaya başladı" şeklinde konuştu.
"ASİL ASLAN İSMİNİ ANNESİ
KOYDU"
Yaklaşık 4 ay sonra 2'nci çocuklarını kucaklarına alacaklarını anlatan
Turan, "Allah'ın hikmeti, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bazen işte sosyal
medyada bazı şeyler çıkıyor işte çeşitli çeşitli, saçma saçma şeyler. Eşimin
hiç ağzımdan çıkmayan şeyler. Allah hayırlısını versin, sağlıklı evlat versin.
İkinci çocuğumuz inşallah sağlıkla doğar. Sonrası kısmet nasip. Asil Aslan
olacak ismi. İsmini eşim koydu. Hamza Arda'nın Hamza ismini koydum. Hiçbir zaman
oğlumun adı Arda olsun istemedim ama eşim böyle bir şey tercih etti. İkinci
çocuğumuzun ismini tamamen eşim koydu, öyle olmasını istedi. Açıkçası Aslan
olması da hoşuma gitti. Asil de Arapça bir isim zaten. Benim de hoşuma gitti.
Yani sonuç olarak Asil de ileride bu ismi duyduğunda, Galatasaraylı olduğunda
bunu mutlaka sevecek. Yüzde 100 benim çocuklarım, ailem ve çevrem mutlaka
Galatasaraylı olacaktır" diye konuştu.
"4-5 YIL DAHA ÜST DÜZEY FUTBOL
OYNAYABİLİRİM"
Futbol yaşantısını sürdüreceğini ve fizik olarak kendisini iyi
hissettiğini dile getiren yıldız oyuncu, "Futbol yaşantım tabii ki devam edecek.
33 yaşındayım ben ve daha çok oynayabileceğim dönemler olabilir. Başakşehir'e
maddi anlamda fazla yük oluyordum. Göksel ağabey de tanıdığım bir dostum, bir
büyüğüm. Birbirimizle karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmeyi feshettik. Bundan
sonra benim hayatımda 3, 4, 5 sene çok daha güzel futbol yaşantısının olacağını
düşünüyorum. Ahmet ağabey (Bulut) ile de konuşuyoruz, sadece önemli olan doğru
tercihi yapmam, nerede oynamam gerektiğini doğru bulmam. Kendimi iyi
hissettiğim, mutlu olabildiğim yerde oynamak istiyorum. Çünkü açıkçası biraz son
senelerde futbol oynamaya çalıştım, top oynamayı unuttum. Yani sevdiğim işi,
sevdiğim hareketleri yapmayı, mutlu olmayı unuttum. Futbol oynarken çünkü o
kadar çok futbol dışı gündem oldu ki bu beni birazcık yordu. O yüzden ilk hedef
mutlu olabildiğim yerde futbol oynamak" ifadelerini kullandı.
"KONU
GALATASARAY OLUNCA ŞART KOŞUL DÜŞÜNMEDİK, DÜŞÜNMEM"
Futbol hayatı boyunca
konu Galatasaray olunca şartları hiç düşünmeden hareket ettiğini vurgulayan
milli oyuncu, "Galatasaray olunca konular farklı; hayatım boyunca böyle oldu.
Galatasaray dışındaki her konuda eşimle, ailemle, oturup maddi manevi şartları
konuşacağız. Sadece konu Galatasaray olunca hayatım boyunca bir şart veya bir
şey düşünmedik, düşünmüyoruz. Onun dışındaki her konuda şartları konuşuyoruz.
Sezon sonu açıkçası tercihimiz yurt dışından yana kullanacağız" dedi.
"BİR
GÜN ÇAĞRILIRSAK GALATASARAY'A GİDERİZ, ÇAĞIRMAZLARSA DA BAŞIMIZIN
ÜSTÜNE"
Turan, "Galatasaray iyi giderken ve toparlanmışken herhangi bir şey
söyleyip de Galatasaray içinde bir polemik, bir gündem olsun istemiyorum. O
yüzden zaten Galatasaray ile ilgili bir gün gelişme olursa Galatasaray'ın hocası
Fatih Terim, kendisini çok seviyorum, Galatasaray'ın başkanı da çağırırsa
gideriz, çağırmazlarsa da her şey başımızın üstüne" diye
konuştu.
"BARCELONA'NIN KONTRATLI OYUNCUSUYUM"
Halen Barcelona'nın
kontratlı oyuncusu olduğunu hatırlatan Arda Turan, "Şu anda Barcelona'nın
kontratlı oyuncusuyum. Sezon sonuna kadar böyle tercih ettik, böyle devam
ediyor. Bizim de isteğimiz bu yöndeydi" şeklinde konuştu.
"ATLETICO MADRID
İLE KAZANDIĞIM ŞAMPİYONLUK VE KRAL KUPASI ÇOK ÖZEL"
Kariyerinde Atletico
Madrid ile yaşadığı LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluklarının özel bir yeri
olduğu belirten Turan, "Açıkçası en özeli de 90 puanla kazanılmış olan
şampiyonluk. Ronaldo'lu Madrid ile Messi'li Barcelona vardı. O sezon LaLiga
şampiyonluğu muhteşemdi. Yani onun dışında Avrupa'da 5-6 tane büyük kupa
kazandım ve hepsi çok değerli, önemliydi. Başarıları birbirinden ayırt
edemiyorsun. Santiago Bernabeu'da kazandığımız Kral Kupası bu başarıların
başlangıcı gibiydi. O yüzden onun yeri bende çok ayrı. Yani oradaki hissiyatım
milli takımla İzlanda maçında hissettiklerimle aynıdır. Kral Kupası finali
özeldir" dedi.
"SIMONE VE FATİH TERİM ÇOK ÖZEL HOCALAR"
Atletico Madrid
Teknik Direktör Diego Simone ile Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih
Terim'in çalıştığı en özel hocalar olduğunu dile getiren Turan, "Simone ve Fatih
Terim; ikisi de çok özel hocalardır. Bir tanesi asla pes etmiyor, motivasyonu
çok üst düzeyde ve lider karakterli bir hoca. Simone de çok fazla taktiğe ve
bilgiye sahip, çok fazla enerji dolu ve her zaman sizi ayakta tutabilir, sizden
nasıl verim alabileceğini çok iyi biliyor o yüzden. Çok muhteşem hocalarla
çalıştım; Abdullah Avcı da, Hiddink de, Luis Henrique de. Baktığımızda hepsinin
kariyerleri başarılarla dolu. Rijkaard, Feldkamp var. Saydıkça başarıları ortaya
çıkıyor. Birbirinden ayırmak çok zor ama Simone ve Fatih Terim bir adım öndeler"
açıklamasında bulundu.
"EN İYİSİ MESSI AMA INIESTA KENDİSİNE HAYRAN
BIRAKIRIYOR"
Messi, İniesta ve Koke'nin de birlikte oynadığı en özel
oyuncular olduğuna vurgu yapan Turan, "Messi'yi konuşmaya gerek yok. Oynadığım
oyuncular arasında en iyisi Messi'ydi. Tavrını, hareketlerini biliyorsunuz ama
İniesta başka bir şeydi. Tavır olarak, saha içindeki top kontrolü bir hayranlık
uyandırıyor her zaman kendisine. Koke'nin gelişimi de Atletico Marird'de yani
altyapıdan çıkıp o seviyeye gelip, Atletico Madrid'de liderliğe kadar gelerek
bizim aramızda sivrilmesi önemliydi. Koke'nin gelişimi de beni açıkçası
etkilemişti" ifadelerini kullandı.
"FALCAO'NUN BURAYA GELMESİ İÇİN ONUNLA
KONUŞTUM"
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan da övgüyle
bahseden Arda Turan, şunları söyledi:
"Falcao gördüğüm en özel forvetlerden biri, bunu ilk yarıda sakatken veya biraz formsuzken de söylemiştim. Açıkçası buraya gelmesi için de onunla telefonda konuştum. Çünkü Ahmet Bulut da bu işin içindeydi, o yüzden birkaç kere telefonda konuştum ve bunun olmasını istiyordum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok özel bir futbolcu, bir forvetin yapması gereken bütün hareketleri yapıyor. Geçen maçta da hem gol attı, hem de asist yaptı. Golü koklayan, bilen, özellikle o alanda çok etkili olabilen özel bir oyuncu. Burada da görüşüyoruz. Doğum günümde beraberdik. Sağ olsun davetimi kırmadı, eşini de çok seviyorum, çocuklarını da çok seviyorum. Onun o parlama döneminde biz de aynı takımı paylaştık, başarıları beraber elde ettik. İhtiyacı olduğu zaman Galatasaray'a geldiği için ve eski arkadaşım olduğu için Falcao'ya daha bir özel davrandım ama ben aynı ilgiyi Adriano'ya da gösterdim, buraya gelen Diego Ribas'a da gösterdim. Eski arkadaşlıklarımı hep korumaya çalışmışımdır. Bana bir gün iyilik yapanı bir ömür boyu unutmam ben zaten huy olarak. Falcao zaten bir desteğe ihtiyacı olan bir oyuncu değil, sağlıklı olduğunda gerekeni yapabilecek seviyede bir oyuncu."
"BAŞAKŞEHİR ÇOK ÖZEL BİR KULÜP"
Medipol Başakşehir'e
gelmesiyle birlikte daha farklı tecrübeler elde ettiğini anlatan Turan, "İşin
özüne bakarsan yine aynı şeyi söylüyorum; mutluluk, heves, o gün Abdullah Avcı,
Emre Belözoğlu ve Göksel Gümüşdağ vardı. Bu ekip beni Avrupa hayaline
inandırdılar. Hatta Başakşehir'in şu anda gittiği oluşuma inandırırlar, bu
buluşmanın parçası olmak istedim. Barcelona'da başlarda kendimi önemsiz
hissettim yani Messi, Neymar, Suarez'den sonra en çok istatistiği yapıp sonra
bir dakika bile resmi maçta oynamamak yeni hocayla birlikte beni rahatsız etti.
Hak etmediğim bir durum olduğunu düşündüm ve önünde de bir sürü teklif vardı ama
tercihimi böyle kullandım. Böyle geldi böyle gelişti, açıkçası pişmanda değilim.
Benim için çok başka tecrübeler oldu. Olaylar bazen sıkıntı verebiliyor
yaşandığı anlarda ama sonrasında olumlu yönlerinden bakmaya çalışıyorum.
Başakşehir çok özel bir kulüp, çok sevimli, çok karakterli insanlardan bir
kurulu kulüp ama bana bazen coşku ve taraftar, coşkulu aidiyet duygusu
gerekiyor. Bazen bir maya tutmaz ya öyle bir şeydi yani yoksa çok sevdiğim
insanlar ve hala çok başarılı olsun istiyorum. Okan (Buruk) ağabeyi de çok
severim. Çok başarılı olsun istiyorum. Başarı için dua ediyorum. Avrupa'da
muhteşem gidiyorlar ama dediğim gibi bazen tutmaz bilemezsin yani futbolda benim
başarılı olmam için gerçekten star gibi önemli oyuncu gibi hissetmem lazım. Bu
özgüven hissetmezsem bazen bu başarısızlığı yaşayabilirim. Sorgulanmak veya
şöyle yaptı böyle yaptı, beni rahatsız eden bir durum oluyor" şeklinde
konuştu.
"GALATASARAY İÇİN SAHADA OLAMAZSAM GİDER TRİBÜNDE OLURUM, O YÜZDEN
KIRGINLIK OLMAZ"
Galatasaray'a herhangi bir kırgınlığının söz konusu
olmadığını kaydeden Arda Turan, "Bazen bir şeyi çok severseniz; kırgınlık bu
işte yaşayacağımız en son duygu olur. Kırgınlık Galatasaray'a karşı benim
yaşayacağım en son duygu. Neyin kırgınlığı olacak. Sahada olamazsak gideriz
hafta sonu maçı izleriz. Yani çocuğumuz Galatasaraylı olur. Kaptanlığını yaptım,
orada yetiştim, ekmeğini yedim, suyunu içtim. Benim için kırgınlık diye bir
duygu yok. Bütün verilen kararlara saygı duyuyorum" diye konuştu.
"FATİH
HOCAYLA BABA-OĞLU İLİŞKİMİZ VAR, BENİM İÇİN DE EN ÖNEMLİSİ BU"
Devre arası
transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmesine de
değinen Turan, şunları kaydetti:
"İnanın bana hocayla benim aramda konuştuklarım sadece bir baba-oğul, ağabey-kardeş gibi konuşmaydı. Transferle ilgili ya da gel-git ile ilgili konuşmadık. Böyle şeyleri söyleyemeyiz zaten hocaya, utanırız yani bir saygısızlık olmasın, başka bir şey olmasın diye konuşmayız. Güzel bir ortamda baba-oğul gibi bana destek veren, hani birbirimizi toparlayıcı bir konuşmaydı, onun dışında başka bir şey yoktu. Sonrasında Sayın Başkanımız böyle yani böyle uygun gördü. Zaten yazılı açıklamamda da belirttim, sonuna kadar saygılıyım. Galatasaray ne zaman bize hizmet et derse biz gider o zaman hizmet ederiz, hangi şartta, ne şekilde isterlerse. Fatih hocayla görüşmem; hocam nasılsın, iyi misin, başarılar, konuşmasıydı. Biz böyle konuları utanırız konuşmaya. Hoca da sağ olsun basında gerekeni söylediği için böyle şeyleri konuşmaya gerek yok. Hoca ile ilişkimiz bir baba-oğul, ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde devam ediyor. Bu olayların arasında benim için en önemli ve beni en çok mutlu eden şey bu ve başka bir şey istemiyorum."
"GALATASARAY
TARAFTARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Galatasaray'ın devre arasında transfer
gündeminde isminin geçmesinden sonra sarı kırmıızlı taraftarların verdiği
destekten sonra yaşadığı sevinci dile getiren Turan, "Bir sürü Galatasaray
taraftarı var. Mesela onlarla bazen konuştuğumda Arda sana şundan dolayı
kırgınız, diyorlar. Ben diyorum ki ama benim özel hayatım ve sonra kendi kendime
düşününce şunu anladım; beni o kadar kendileri gibi görmüşler ki. Normal hayatta
bir futbolcuyu yakın almayacakları şeyler için bana kırılabiliyorlar. Bu benim
onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 10 dakika, 15 dakika
konuştuğumda kırgınlıkları atlatıp gerçek eski sevgiye dönebilir. Bazıları bunu
kendi içlerinde görerek olayları daha iyi analiz ederek anlayabiliyor,
bazılarına da anlatmak zorunda kalabiliyorsun. Bu çok normal bir şey ama
Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hâlâ beni çok önemli ve değerli
hissettirdiler o yüzden söyleyeceğim şey, çok teşekkür ederim. Galatasaray
taraftarına da yakışan bir davranış olduğunu düşünüyorum" diye
konuştu.
"SÜLEYMAN SEBA BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
İspanya'da olduğu dönemde
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın formasını giymesi nedeniyle gelen
eleştirilere ise Arda Turan şu yanıtı verdi:
"Böyle bir eleştiriyi kabul etmiyorum. Benim hayatımda böyle mantalite yok. Bugün Metin Oktay'ın giydiği Fenerbahçeli forma herkese örnek. Çok sevdiğim birinin doğumuyla ilgili Amerikan Hastanesi'ne gitmiştim, orada biri kolumdan tuttu, bir dakika gelir misin, dedi, ben de ne oluyor, dedim. Dedi ki, Süleyman Başkan içeride, Süleyman Seba seni görmek istiyor. O kadar duygulandım, heyecanlandım ki. Süleyman Seba beni görecek. Odaya girdim rahmetli Sayın Başkan yani aklı bilinci yerindeydi ama fiziken iyi durumda değildi. Onu öyle görünce çok üzüldüm ama konuşması, her şeyi dedi. Ardacığım ben de seninle çok gurur duyuyorum, seni çok beğeniyorum ve İspanya'daki bütün maçlarını izliyorum, gözüm üstünde, dedi. O gün bana o sevgisini gösterdiği hali, o tavrı Süleyman Seba'nın beni çok etkiledi. Allah rahmet eylesin. Bu benim için çok özel bir andı. Süleyman Seba ile tanışmak, Süleyman Seba'yı, Süleyman Seba'nın değerini anlamak; bunun da Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi olmaz diye düşünüyorum. Bu konudaki fikrim açık ve net. Bu konudaki ilgili birinin bir kırgınlığı varsa bunu kendi kalbinde, vicdanında yargılanmalı diye düşünüyorum" dedi.
"ESKİ BİR KONU AMA AZİZ
YILDIRIM İLE GÖRÜŞMEMİZ ÇERÇEVESİNDE SONUÇLANDI"
Fenerbahçe'nin eski başkanı
Aziz Yıldırım'ın o dönem kendisini sarı lacivertli kulüpte görmek istemesini de
değerlendiren Turan, "Eski dönemde bunlar tabii çok ortadaki konular yani. Bu
konuları tekrardan açmaya gerek yok. Fenerbahçe'yle ilgili Sayın Başkanın o
zamanki isteği ve bizim de cevabımız oldu ama her şey çok saygı çerçevesi içinde
olmuştu. Fenerbahçe, Fenerbahçe tarafında güzel, Galatasaray da kendi tarafında
güzel" diye konuştu.
"HAKAN ÇALHANOĞLU VE ÇAĞLAR'IN FORMA GİYMESİ SÜREKLİLİK
AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Avrupa'da forma giyen milli oyuncular için de görüşlerini
açıklayan Turan, "Çocuklar çok iyi işler yapıyorlar, çok da özel oyunculara
sahibiz yani sonuç olarak Roma'da, Milan'da, Leicester City'de oynayan,
Juventus'ta oynayan oyuncularımız var. Çalışmaya devam etsinler, inanıyorum ki
çok daha iyi yerlere gelecekler, çok daha başarılı olacaklar. Hakan Çalhanoğlu
iyi bir örnek, Çağlar iyi bir örnek çünkü süreklilik açısından ikisinin daha çok
oynadığı bir dönem. Avrupa'ya gitmeleri, Zeki olsun, işte Yusuf oynuyordu,
Avrupa'ya gitmeleri Türkiye'ye çok iyi yansıyor. Mili takımda da inşallah böyle
devam ederler. Hem ülkelerini orada gururla temsil ederler hem de milli takımda
çok başarılı olurlar.Gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.
"MİLLİ TAKIMA İNANIYORUM"
EURO 2020'de milli takıma çok güvendiğini belirten Turan, "Azerbaycan'da oynayacağız, ev sahibi gibi iki maç oynayacağız. İtalya da iyi seribaşlarından, 10 maçını da kazanmış bir takım. İyi seribaşlarından bir tanesiyle oynanabilecek, kafa kafaya oynayabilecek durumdayız. Takımımıza çok güveniyorum, çok başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"ARDA TURAN BİTMEDİ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol
Güneş'in birleştirici yönüne dikkat çeken Arda Turan, "Şenol hoca ile ilgili;
gerçekten bir defa birleştirici tavrı, insanları olumluya yönlendirmesi, tavrı
muhteşem. Çok da başarılı oldular. Kendisine hem bir Türk vatandaşı olarak, hem
bir futbolcu, spor adamı olarak teşekkür ediyorum, çok gururlandırdılar bizi.
Şenol hoca benimle ilgili hep iyi şeyler söylemeye çalışıyor, iyi niyetli şeyler
söylemeye çalışıyor. Anlıyorum ki bana destek çıkmaya çalışıyor. Sadece arada
işte Arda'yı biz bitirdik, diyor. Aslında biz de bitirdik, kendi hataları da
vardı gibi söylemler söylüyor. Tabii ki hatalarım oldu ama kimsenin bittiği
falan yok yani işin özünde ben 3 ay sonra yeniden futbol oynamaya başladığında
3-5 maç oynadığımda herkesten daha iyi oynayabilirim. Hâlâ eski Arda gibi en iyi
futbolcu gibi oynayabilirim. Bu söylediklerimi sakın yanlış anlaşılmasın; ben
Şenol hocanın benim için çok iyi şeyler söyleyip, çok iyi dilekleri olduğunu
biliyorum ama bazen psikolojik olarak Arda'yı biz bitirdik dediğinde, kendim,
annem babam bunu gördüğümde insan isterseniz bir üzülüyor, bir düşünüyor.
Anlıyorum, iyi niyetinden, birleştiriciğinden hiç şüphem yok. Hatta mili takımı
tekrardan bir araya getirip birleştirdiği için kendisine sonsuz teşekkür ederim"
açıklamasında bulundu.
"TRABZONSPOR'UN KADROSU ETKİLEYİCİ, BAŞAKŞEHİR ÇOK
ETKİLEYİİC, GALATASARAY İSE TECRÜBELİ"
Süper Lig'in zor geçtiğini dile
getiren Turan, "Lig zorlu gidiyor, her takım cesaretli oynuyor Trabzonspor'un
çok etkileyici bir kadrosu var. Başakşehir 2 forvet oynuyor, çok etkileyici.
Zaman zaman iki forvete çıkartıyor, oyunu hücum isteği görülüyor. Tecrübeli bir
Galatasaray var, hem hocasıyla, futbolcularıyla sonuna kadar kafa kafaya
gideceğini düşünüyorum. Ligin kalitesi açısından verilen maddi karşılığın
ekranlardan geçmesi açısından çok güzel bir durum diye düşünüyorum. İnşallah
böyle devam eder. Saha dışı olaylarının daha az konuşulduğu 9 hafta olsun" diye
konuştu.
"VAR'DA GEÇ KARAR VERİLİYOR VE DARBEYLE TEMASIN İYİ AYIRT EDİLMESİ
LAZIM"
Arda Turan, Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) için de şunları
söyledi:
"VAR'a birkaç tane müdahale kesinlikle lazım. Çok faydalı ama VAR ile ilgili şöyle 2 problem var. Çok geç karar veriliyor, göz soğuyor insanların golden sonra veya coşkularını engelliyor, ikincisi ise darbeyle temas ayırt edilmeli. Şimdi görüntüye baktığınız zaman bir temas olduğu ortada ama bu gerçekten bir darbe mi oyuncuyu düşürecek veya cezai hiçbir şey olabilecek bir durum mu diye bakmalı. Birçok geç geliyor görüntü, ikincisi de mutlaka darbe ve temas arasındaki fark var da belirlenmeli, bazı temaslar penaltı veya faal olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü futbol bir temas oyunu adama dokunuyorsunuz ayağınız ayağının üstüne gelmiş olabiliyor ama bu gerçekten bir darbe olmayabilir, görüntü yanıltıyor yavaş oynattığınız her şey darbe gibi gözüküyor."
"HER FUTBOLCU HALI SAHADA FUTBOL OYNAR, BEN DE KEYİF
ALIYORUM"
Boş zamanlarında halı sahada futbol oynadığını ve bundan da keyif
aldığını belirten Turan, "Hayatımın bütün futbol kariyeri boyunca halı sahada
top oynadım, o yüzden yani yarın da oynayacağım, diğer gün de oynayacağım, hep
oynadım, ayak tenisi oynadım, halı sahada top da oynadım. 5 sene önce de Acun
ağabeylerle de yaptığım maçlar konuşuluyordu. Birçok futbolcu yazın oynar. Ben
de oynuyorum tatil günlerinde de oynamadığım için ve şu anda da bir takımda
forma giymediğimden dolayı yine oynarım. Bunda bir şey yok valla" dedi.
"ÜST
SEVİYEDE, İYİ PERFORMANSLAR GÖSTERECEK DURUMDAYIM"
Aktif futbol hayatından
sonra yöneticilik de düşündüğünü dile getiren milli oyuncu, "Açıkçası spor
yöneticiliği düşünüyorum ama şartlar bazen ne getirir bilemiyorsun. Aklımda çok
daha uzun seneler olduğu için, 3-5 sene çok uzun bir zaman. O zaman geldiğinde
düşüneceğim bunu. Vücudum nereye kadar giderse ama şu anda en az 3 yıl daha
mutlaka oynamayı düşünüyorum. Gerçekten en üst seviyede çok daha iyi
oynayabilirim" diye konuştu.
"TRANSFERE SEZON SONU AİLEMLE KARAR
VERECEĞİM"
Transfer teklifleri aldığını söyleyen Arda Turan, "Zaman var,
takımlar liglerini bitirsinler, teklifler de var. Bakıyoruz, doğruyu bulmak
önemli. Çantamı alayım istediğim takıma gideyim gibi hava yok; çocuğum var,
ikinci çocuğum olacak, ailem var, onları da düşünmek zorundayım. Beraber hareket
etmek zorundayız" dedi.
"YANIMDAKİ BİRÇOK İNSAN BENİ KISKANIYORMUŞ"
Çevresindeki insanlara çok değer verdiğini ancak aynı değeri
göremediğini belirten Turan, "Çok başarılı oldum, bu normal yani işin özü bu.
Bazen insanların kıskandığı bir seviyeye çıktığımı düşünüyorum, bunu sonradan
gördüm. Ben sanıyordum ki insanlar hep benim yanımda, bana destek çıkıyor.
Yanımdaki birçok insan beni kıskanıyormuş. Bu seviyeye çıkarsanız sizin
yaptığınız hataları insanlar daha çok göstermek ister ama bunlarla yaşamayı
öğrendim. Bunlar benim için artık bir problem değil. Onlara da daha olumlu
bakmayı düşünüyorum. Tabii benim onlara yaptıklarımı hiçbir zaman yapmadılar. Bu
insanın fıtratı ondan öyle davranıyor diye ben öyle davranmak zorunda değilim.
Hiç kızmıyorum, bunlar olabilir. Benim hayata bakış açım bu şekilde. Arda'nın ne
yaptığını bilmeleri daha önemli. Onlar o mahcubiyeti her zaman hissedeceklerdir
diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
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