Arkadaşları koronavirüse yakalanan çalışanlar, iş bırakınca saldırıya uğradı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 17:09

İzmir’in Çiğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, yaklaşık bin 800 içinin çalıştığı Akar Tekstil’de bir işçiye Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından, çalışmak istemeyen 200 işçi, şirketin bahçesine çıkarak iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakan işçiler, güvenlik görevlileri ve kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

DERİTEKS Sendikası tarafından yapılan açıklamada, şirket yönetimi ile görüşerek, Pazartesi günü çalışmak isteyen işçilerin çalışacağı, çalışmak istemeyen işçilerin ise izne çıkacağı ifade edildi.

YA VİRÜSTEN ÖLECEĞİZ YA DA AÇLIKTAN

Birgün Gazetesi'ne konuşan bir işçi fabrikada koranavirüs vakası olduğunu dün öğrendiklerini ifade ederek, “Vaka olduğunu öğrendikten sonra bir toplantı talep ettik ve toplantı gerçekleştirdik. Yetkililer, vaka olmadığı ifade ederek ‘Korkuyorsanız işi bırakıp evimizde oturun’ dediler. Yıllardır burada çalışıyoruz. Salgın döneminde izin istedik. Devlet işçinden yana tavır almadı ama işyerimiz alabilirdi. Alan yerler olduğunu görüyoruz. Bugün vakanın çıktığı kesinleşince, iş başı yapmamak istedik. Korktuk. 2 bine yakın işçi çalışıyor. Sürekli iç içeyiz. Virüs çıkan arkadaştan bize bulaşmadığını nasıl bileceğiz… Bahçeye çıktık. Ardından güvenlik görevlileri ve tanımadığımız birkaç kişi saldırıya geçti. Arbede çıktı. Ben de oradaydım. Patronumuz geldi sonrasında. ‘Çıkın bahçemden’ dedi. Biz de ‘Sendika temsilcilerimiz gelmeden çıkmayacağız dedik. Arbedede birkaç işçi arkadaşımız darp edildi. Biz işçiler olarak mağduruz. Şimdi Pazartesi günü ya iş başı yapacağız ya da ücretsiz izne çıkacağız. Nasıl geçineceğiz? Ya virüsten öleceğiz ya da açlıktan öleceğiz. Yaşananlardan sonra tamamen isten çıkartma da olabilir. Korkuyoruz. İşçiye bu reva görülmemeli. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz de insanız. Bu salgında ücretli izin istiyoruz” diye konuştu.

KARANTİNA YERİNE FABRİKAYA GÖNDERİLDİLER

DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz ise, “Akar Tekstil ile kriz masası kuruldu. Alınması gereken kararları hızlıca alıp uygulamaya koyduk. Servislerde, yemekhanelerde, molalarda gerekli sosyal mesafe kuralları uyguladık. Kronik hasta ve 65 yaş üstü işçilerimizi ücretli izin ile gönderdik. Ortalama bin 800 kişi çalışıyor. Dün bir arkadaşımızın sonuçları pozitif çıktı. İl sağlık müdürlüğünde gelinip gerekli yerler teftiş edildi ve gerekli görülen 25 kişi teste tabi tutuldu. Bu teste sokulan arkadaşlarımız için işe dönebilir raporu verdiler. Fakat biz bu rapora anlam veremedik. 14 gün karantina uygulaması gibi uygulamalar yerine işe dönebilirsiniz dendi. Biz yine Akar yönetimi ile ortak karar alarak arkadaşlarımızı taksilerle eve yolladık” şeklinde konuştu.

TALEP: ACİL ÜCRETLİ İZİN

Taleplerinin acil bir şekilde ücretli izin olduğunu söyleyen Alagöz, “Ertesi gün işçiler korktukları için çalışmak istemediklerini belirtmişler. Şirket yönetimi de bu konuyla alakalı devlet çalışmayın demiyor diyerek bu konuyu reddetmiş. İşçilerin büyük bölümü işe dönmüş fakat 200 kişilik bir grup avluda dururken özel güvenlik arkadaşlarla tartışmaya başlamış. Sözlü tartışma fiziksel müdahaleye dönmüş. İşçilere güvenlik görevlisi ve kimliği belirsiz birkaç kişi saldırmış. Olay emniyete taşındı. Pazartesi günü işçilerden çalışmak istemeyenler izin talep edecek geriye kalanlar ise çalışmaya devam edecek. Bu konuda asıl suçlu hala insanları çalışmaya mecbur edenlerdir. İşverenler bizde çalışmak zorundayız diyor. İşler Pazartesi günü tam netleşecek. Biz bu gibi şiddet olaylarını kesinlikle kınıyoruz. Mevcut tüm konfederasyonlar, sendikalar birleşip acil olmayan tüm üretim yerlerinin ücretli izine çıkarılması için konuşmalıdır. Sendikasız, örgütsüz çok fazla işletme var. Bizim talebimiz acil ücretli izin" dedi.