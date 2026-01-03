TDİ’de ihmal zinciri: Keyiflerine göre takılmışlar!

Mülkiyeti TDİ’de bulunan ancak işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilen limanlarda, işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen bir üye de görev yapıyor. Bu TDİ temsilcilerinin yönetim kurulu toplantılarına katılmaları ve görev yaptıkları limanlarda faliyetlerle ilgili olarak her yılın sounda bir rapor düzenleyerek TDİ’ye sunmaları gerekiyor. İşletme hakkı devir sözleşmelerinde bu yönde hükümler de bulunuyor. Ancak uygulamada işlerin bu şekilde yürütülmediği ortaya çıktı. Sayıştay’ın TDİ AŞ Denetim Raporu’na göre, devir sözleşmelerinde, işletici şirketlerin yönetim kurullarına TDİ’yi temsilen yine TDİ personelinden bir üye atanması öngörüldü. Ancak zaman içinde TDİ dışından görevlendirmeler yapılması üzerine, ek protokolle bu hüküm değiştirildi.

Daha önce TDİ personelinden bir üyenin atanması öngörülmüşken yeni düzenlemede “TDİ’yi temsilen bir üye atanacaktır” hükmüne yer verildi. Böylece TDİ dışından üye atanmasının önü tamamen açılmış oldu. Bu çerçevede işletme hakkı devredilmiş 11 limandaki işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen birer üye görev yapıyor. Ancak bazı limanlardaki şirketlere TDİ’yi temsilen atanan üyelerin rapor bile hazırlamadıkları ortaya çıktı. Sayıştay, 2024 yılında TDİ’yi temsilen işletici şirketlerin yönetim kurullarında üye bulunan 11 limandan 6’sında (Giresun, Antalya, Marmaris, Çeşme, Trabzon ve Alanya limanları) TDİ adına işletici şirketlerin yönetim kurullarında görev alan üyelerin raporlarını sunmadıklarını tespit etti.

Yalnızca TDİ tarafından üyelere gönderilen matbu tablolardaki rakamlar doldurularak yollandı. Limancılık faliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol ederek buraların durumunu değerlendiren herhangi bir rapor ise hazırlanmadı. Sayıştay, TDİ’yi temsil etmek üzere yapılan görevlendirmelerin temel amacının, liman faliyetlerinin ilgili mevzuata, TDİ hak ve menfaatlerine, işletme hakkı devrine ilişkin karar ve sözleşmelere uygun şekilde yürütülmesini sağlamak olduğuna dikkat çekti.

TOPLANTILARA KATILDILAR MI O DA BELLİ DEĞİL

TDİ temsilcisi üyelerin işletici şirket yönetim kurulu toplantılarına düzenli şekilde katılıp katılmadıklarına ilişkin bir kayıt veya bilgi de bulunamadı. Sayıştay şu tespiti yaptı:

“Yönergede ‘TDİ’yi temsilen özelleşen limanların yönetim kurullarında görevlendirilen kişi, işletici şirket tarafından yapılacak yönetim kurulu toplantılarına katılır’ hükmü yer almakla birlikte, TDİ temsilci üyelerin işletici şirket yönetim kurulu toplantılarına düzenli şekilde katılıp katılmadıklarına ilişkin bir kayıt veya bilginin TDİ’de bulunmadığı anlaşılmıştır.”

72.5 MİLYON LİRA ALACAK

Raporda mülkiyeti TDİ’ye ait olan ve 25 yıllığına kullanım hakkı devredilmiş bulunan İzmir’deki Konak Pier AVM’nin işletme süresi sona ermesine karşın tahliyesinin gerçekleşmediği, TDİ’nin geçmiş yıllardan itibaren biriken ve tahsil edilmeyen kira, gelir payı ve ecrimisil alacaklarının önemli boyutlara ulaştığı da vurgulandı. TDİ’nin bu AVM ile ilgili olarak faiz hariç yaklaşık 72.5 milyon lira alacağı bulunuyor.