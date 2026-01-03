Eski AKP’li isim, mağdur yurttaşlara ‘nankör’ dedi: Arıza yaşayan yurttaş ‘şükretmeliymiş’

Ordulular, yeni yılı gaz kesintisi sebebiyle mağduriyetle karşıladı. Ne sorumluları özür diledi, ne de iktidar kanadını temsil eden isimlerin yüzü kızardı. Yurttaşlar kesintiye yoğun tepki gösterdi. Eski AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Özcan Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mağduriyet yaşayan yurttaşlara “nankör” dedi.

Gürsoy, “Nankörler! Yahu azıcık gaz kesildi diye, bir kesim var ki feryat figan. Neden kesilmiş deyip ağzına geleni saydırıyor adam. Üstelik uzun zamandır herhangi bir arıza olmadan bu gaz evlerimize geliyor. Rahatlığına öyle alışmışız ki üç beş saatlik kesintiye rıza gelmiyor adam... Ne konforuna düşkün millet yapmış bu devlet bizi kardeşim. Dua yok, isyan var” ifadelerini kullandı.

Ordu’nun altyapısını İsrail’in saldırılarına uğrayan Gazze ile kıyaslayan Gürsoy, “Üstelik senin ödediğin fatura kadar bir o kadarını da hazineden karşılıyor bu devlet sırf sen daha az öde diye. Git o çok beğendiğin Avrupa’ya sor bakalım gaza ne kadar ücret ödüyorlarmış” diyerek yurttaşların “şükretmesi” gerektiğini savundu. Gürsoy, tepkilerin üzerine paylaşımını kaldırdı.

‘AVRUPA’DA BÖYLE BİR ARIZANIN BEDELİ NE OLURDU?’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gürsoy’a tepki gösterdi. Adıgüzel, Gürsoy için “Gazman” ifadesini kullanarak “Gaz ile Gazze'nin tek ortak yanı kelime benzerliği. Zora girince mücahit, işine gelince müteahhit oluyorlar. Herkes işini doğru yapacak. Avrupa’yı örnek gösteriyorsun da, bak bakalım Avrupa’da böyle bir arızanın bedeli ne oluyor” dedi.

“Parasını ödediğim her şeyin hesabını sorarım” eleştirisini yapan Adıgüzel, “Üstelik yılbaşı akşamı. Gazın parasının yarısını da hükümetin ödediğini söylüyor, şükredin diyor. Bu ülkenin insanı dünyanın en çok vergi ödeyen halkı haberin var mı? Bu bakışta olan birini görünce, acaba bilerek mi arıza yapıldı diye de bakmak lazım. Bu kadar kurumdan, Milli Eğitim'den, Diyanet'ten yılbaşı kutlamayın uyarısı gelince. Bu pişkin açıklamayı bu bakımdan da dikkate almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.