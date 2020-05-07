Arsenal'in patronu salgın zengini oldu

07 Mayıs 2020 Perşembe, 09:21

Koronavirüs salgını dünyada birçok sektörü vurduğu gibi futbol ekonomisini de sarstı. Naklen yayın ve stat gelirlerinin kaybolmasının yanısıra bazı sponsorların da geri çekilmesi üzerine kulüpler de maaş giderlerini düşürmek üzerine harekete geçti.

Bu kulüplerden biri de Premier Lig’in köklü ekiplerinden Arsenal. Arsenal oyuncu ve personel maaşlarında yüzde 12.5’lik kesintiye gitti.

‘The Institute for Policy Studies’in yayımladığı araştırmaya göre; -dünya ekonomisindeki olumsuz corona etkisine rağmen- Arsenal’in sahibi Stan Kroenke, servetini 2020 yılının başından bu yana 370 milyon Avro artırdı. 9,25 milyar Avroluk serveti bulunan Amerikalı milyarderin eşi Ann Walton Kroenke de aynı dönemde 110 milyon Avroluk bir zenginleşme yaşadı.

Arsenal maaş kesintilerini kamuoyuna açıklarken aşağıdaki ifadeleri kullanmıştı:

“Bu tasarruflar maç ve reklam gelirlerimize bağlı finansal riskleri kapamak için kullanılacak. Kulübümüzü bu zor zamanda destekleyen oyuncu ve çalışanlarımızla gurur duyuyoruz, onlara minnettarız.”

Arsenal’de 27 kişilik kadronun 24’ü maaş kesintisini kabul etmiş ancak Mesut Özil ve iki oyuncu bu karara imza atmamış ve kulüp sahibinin yapacağı katkının netleşmesi talebinde bulunmuştu.