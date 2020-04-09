Aşevi hesaplarına da bloke

09 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge sonrası ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştıran Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin aşevi bağış hesabı kapatıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “İnsanlara şuraya bağışla demeye gerek yok, isteyen güvendiği yere bağış yapsın” dedi. Bağış almanın hukuki bir engel taşımadığını belirten Ümit Uysal, “Mülki idareden gelen genelgeyle hesabı kapatmamızı istediler, biz de kapattık. Bağış yapanlara da bağışlarını geri ileterek durumu açıkladık. Aşevi hesabı üzerinden bağış alınması hukuki bir engel taşımıyor. Neye bağış yapıldığı belli. Ama biz genelge kesin ve kati olduğu için soruşturmayla uğraşmamak için kapattık. Ama bu genelge mevcut hukuk kurallarına aykırıdır” dedi.

‘SİYASİ AYRIM YAPMADIK’

Özellikle CHP’li belediyelere böyle kısıtlamalar getirilmesini eleştiren Uysal, “Biz salgının ülkemize girdiğini öğrendiğimiz ilk günden beri o kurumun, bu kurumun görevi demeden çalıştık. Tüm kamu kuruluşlarını ayırt etmeksizin temizledik. Bütün evlere yıkanabilir maske dağıtıyoruz. Biz bunları yaparken siyasi ayrım aklımızın köşesinden geçmiyor. İnsanlara şuraya bağışla demeye gerek yok. İsteyen güvendiği yere bağış yapsın. Bu teferruatlarla kimse uğraşmasın, kamu yararına yönelim. Bütün dünya ortak düşman virüs için birleşti Türkiye mi birleşemeyecek?” diye konuştu.

UYSAL’DAN GIDA SIKINTISINA ÖNLEM

Başkan Ümit Uysal, olası bir gıda sıkıntısına karşı ilçede 35 bin metrekarelik 7 ayrı alanda mısır ekimine başladı. Tarlaya çevrilen Güzeloba Mahallesi’ndeki boş alanda ilk tohumları Başkan Uysal, sivil toplum örgütleriyle birlikte attı.