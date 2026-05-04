Kasımpaşa'ya kiralanmıştı... Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci iddiası

4.05.2026 09:48:00
Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için çarpıcı açıklamalar yaptı. Tugay Kerimoğlu'nun İrfan Can Kahveci iddiası dikkat çekti.

Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin sezon sonunda transfer etmesi ve takımdan göndermesi gereken futbolculara dair NOW'da flaş ifadeler kullandı.

2 STOPER, 2 FORVET

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 2 stoper alması gerektiğini söyleyen Tugay Kerimoğlu, "Ön tarafa da yüzde yüz 2 tane iyi santrfor lazım" şeklinde konuştu.

FRED'LE AYRILIK

Fenerbahçe'nin Fred ile yolların ayırması gerektiğini vurgulayan Kerimoğlu, "Kendisi vazgeçti" dedi.

“İRFAN CAN KAHVECİ KADRODA OLMALI”

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya kiraladığı İrfan Can Kahveci'ye de değinen Tugay Kerimoğlu, deneyimli futbolcunun yeni sezonda sarı-lacivertlilerde olması gerektiğini söyledi.

İRFAN CAN KAHVECİ İDDİASI

İrfan Can Kahveci'nin Nene ve Oğuz Aydın'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu iddia eden Tugay Kerimoğlu, "Çıkar sana maç kazandırır" ifadesini kullandı.

Tugay Kerimoğlu, Barış Alper'e yapılan maaş teklifini açıkladı: 'Benim en son duyduğum bir senelik...' Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz krizine dair konuştu. Kerimoğlu, NEOM SC'den Barış Alper Yılmaz'a yapılan teklifi de açıkladı.
Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı oyuncuya eleştiri: 'Bu seviyenin oyuncusu değil' Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı futbolcuyu yorumladı ve "Bana göre Galatasaray seviyesinin oyuncusu değil" ifadesini kullandı.
Tugay Kerimoğlu'ndan Barış Alper iddiası: 'Küskünmüş gibi görüntü var ama...' Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın Başakşehir maçı performansını değerlendirdi.