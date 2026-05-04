Kasımpaşa'ya kiralanmıştı... Tugay Kerimoğlu'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci iddiası

Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin sezon sonunda transfer etmesi ve takımdan göndermesi gereken futbolculara dair NOW'da flaş ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 2 stoper alması gerektiğini söyleyen Tugay Kerimoğlu, "Ön tarafa da yüzde yüz 2 tane iyi santrfor lazım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Fred ile yolların ayırması gerektiğini vurgulayan Kerimoğlu, "Kendisi vazgeçti" dedi.

“İRFAN CAN KAHVECİ KADRODA OLMALI”

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya kiraladığı İrfan Can Kahveci'ye de değinen Tugay Kerimoğlu, deneyimli futbolcunun yeni sezonda sarı-lacivertlilerde olması gerektiğini söyledi.

İrfan Can Kahveci'nin Nene ve Oğuz Aydın'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu iddia eden Tugay Kerimoğlu, "Çıkar sana maç kazandırır" ifadesini kullandı.