“Askıda fatura” için başvurular başladı
İstanbul’un ardından İzmir’de de hayata geçirilen “askıda fatura” uygulaması için başvuruların alınmasına başlandı. Küresel salgın nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan aboneler ödeyemedikleri su faturalarını “Biz İzmir” web sitesi üzerinden sisteme kaydedebiliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı dayanışma sürecini yeni bir boyuta taşıdı. Bu süreçte ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlerin desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlayan “askıda fatura” uygulaması İzmir’de de başladı. Yardıma ihtiyaç duyanlar “Biz İzmir” dijital platformu üzerinden ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydedebiliyor. Onlara destek olmak isteyenler İzmirliler ise önümüzdeki günlerden itibaren aynı sistem üzerinden askıya çıkan faturalardan dilediğini seçerek ödeme yapabilecek.
Video Haberler
- Hem kurşunladı hem görüntü çekti
- Bilim Kurulu üyesinden önemli market uyarısı
- Çiftlik evinde parti kamerada! Görev yerleri değişti
- Fatih Tezcan provoke etti, vekil savcılara çağrı yaptı
- Cübbeli net konuştu: Rüyamda darbeyi gördüm!
- AVM önünde açılışı böyle beklediler
- Ekrem İmamoğlu'na bir tehdit daha!
- Sedat Peker ile Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını