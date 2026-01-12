Açıklamalar peş peşe geldi: Pek çok ilde eğitime kar engeli!

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve karlı havalar, eğitimde kısmi araların verilmesine neden olmaya devam ediyor.

SİNOP

Sinop Valiliği, il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, oluşan kar örtüsü ve buzlanma riski nedeniyle olası olumsuzluklara karşı önleyici tedbir aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ocak 2026 Salı günü Merkez ilçe ile Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Boyabat ilçesinin ise bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ve tabloda belirtilen ilçe ve köylerde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 13 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan karara ilişkin kamuoyunun bilgilendirildiğini vurguladı.

KASTAMONU’DA 6 İL ÇEDE E ĞİTİME ARA

Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede 13 Ocak Salı günü eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu’nun özellikle sahil şeridinde kar yağışı etkisini arttırarak devam ettiriyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Bu sebeple ilçe kaymakamlıkları tarafından alınan kararla Abana, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt, İnebolu ve Küre ilçelerinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü okullar tatil edilirken, bazı kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre Muş genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırması ve yarın da devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşturuyor. Yaşanabilicek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamında 13 Ocak Salı günü Muş genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

ORDU’NUN 13 İL ÇES İNE KAR MOLASI

Ordu'nun 13 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ünye ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtilerek, "Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

BATMAN SASON

Batman’ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kaymakam Başar ayrıca, aynı gün engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamanın devamında ise Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu’nda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli,Kemalli, Başdervişli, Budaklı,Beşenli'de, Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda Salı günü için okulların tatil edildiği ifade edildi.

ERZİNCAN REFAHİYE

Erzincan Refahiye Kaymakamlığı, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim-öğretime öğleden sonra ara verildiğini duyurdu.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçedeki tüm eğitim-öğretim faaliyetleri öğleden sonra durdurulacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel ile kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel de öğleden sonra idari izinli sayılacak.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.