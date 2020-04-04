Ata Demirer, yandaş gazetenin haberiyle böyle dalga geçti

04 Nisan 2020 Cumartesi, 18:39

Yandaş Takvim Gazetesi, 22 gündür İstanbul'daki evinden dışarı çıkmadığını söyleyen Ata Demirer'le ilgili yaptığı haberde, kendisinin ve sevgilisi Alara Bozbey'in sokağa çıkıp yaşlı komşularının ihtiyaçlarını karşıladığını iddia etti. Bu asılsız habere Twitter adresinden cevap veren Ata Demirer ise, "22 gündür İstanbul’da ve evin içindeyim, rüyasını anlatıyor sanırım?" sözleriyle cevap verdi.