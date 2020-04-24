Atabay: Her türlü tedbiri aldık

24 Nisan 2020 Cuma, 08:28

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili önlemler almaya devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlığını korumak amacıyla birçok tedbir alarak, faaliyetler gerçekleştirdik. Halkımızın sağlığı ve hijyenini düşünerek yapmış olduğumuz çalışmalarımız kentimiz genelinde vatandaş odaklı olarak sürekli devam edecektir. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir, bu süreç de evde kal çağrısına uyarak evde kalan vatandaşlarımıza ve emek harcayıp gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Didim Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar: Mahalle ve köylerinde, okullardaki ortak kullanım alanlarında, cadde ve sokaklarda, ibadethanelerde, kamusal alanlarda, otobüs durakları, otogar içi, tüm şehiriçi minibüsler, otobüsler ve okul servislerinde ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapıldı. Gıda ve hijyen ürünlerindeki fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla İlçede bulunan market ve eczanelerde fiyat denetimleri yaparak virüs nedeniyle oluşan hassasiyeti istismar etmeye çalışanlara fırsat vermedi. Pazaryerlerinde gıdaların poşetlere konulması, esnafın maske ve eldiven takma zorunluluğu gibi uygulamalar işleme alındı ve zabıtalar tarafından sıkı denetime tabi tutuldu. Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24 saat hizmet vermeye başladı. Belediyeye ait olan üretim atölyesinde, Didim KUEM Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde gönüllü olarak çalışan Didimli kadınlar maske üretimi yaptı. Pazaryerlerine ve kentin işlek yerlerine dezenfektan kutuları koyularak halkın kullanımına sunuldu. Sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdiği alanlarda besleme programı başlatıldı. 10 binin üzerinde ekmek ve birçok farklı ihtiyaç malzemesini vatandaşlara ulaştırdı.