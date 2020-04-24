Atakum Belediyesi 23 Nisan kutlamalarını yurttaşlara götürdü
Samsun Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan yurttaşlara götürdü. Milli Egemenlik Bandosu ve marş çalan araçlar sokak sokak dolaşırken, farklı mahallelerde yurttaşlara seslenen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bu afeti aşacağız, yeneceğiz ve önümüzdeki yıllarda daha büyük bir coşkuyla 23 Nisanları, 19 Mayısları, 29 Ekimleri kutlayacağız” dedi.
Atakum Belediyesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan yurttaşlara taşıdı. Atakum Belediyesi’nin “Balkonda bayram var” etkinliği çerçevesinde yurttaşlar balkonlarını Türk bayrakları ve balonlar ile süslerken, belediye de sokak etkinlikleri ile yurttaşların kutlamasına ortak oldu.
Etkinlikler, marş çalan araçların kent turu ile başlarken, Dj İnanç Seven, marşları ve parçaları yurttaşlar için çaldı. Öte yandan, Milli Egemenlik Bandosu da sokak sokak gezerek, marşlar ve çocuklara özgü parçalardan dinleti gerçekleştirdi. 23 Nisan coşkusu akşam saatlerinde kent merkezindeki Lozan Caddesi’nde devam etti. Caddeyi kırmızı beyaz renklere bürüyen belediye çalışanları, caddedeki tören alanında dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Atakum Belediye Başkanı Deveci ve Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’nın da katıldığı tören kapsamında, saat 21.00’de balkonlarda bulunan yurttaşlar ile İstiklal Marşı okundu. Tören, meşalelerin yakılması ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.
‘ONURLU GEÇMİŞİMİZ VE GELECEĞİMİZ’
Etkinlikler sırasında yurttaşlara seslenen Deveci, çocukların bayramını kutlarken, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yanan bağımsızlık ateşinin ardından 23 Nisan 1920’de TBMM kuruldu. 29 Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edildi. Peşpeşe gelen ulusal onur günleri, üç bayram, Cumhuriyetimizin ve devletimizin temel taşları, bizim yakın tarihimiz, onurlu geçmişimiz ve geleceğimizdir” dedi.
TBMM’nin, Atatürk önderliğimde kurulan ve emperyalist güçlere karşı Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, dünyada eşi benzeri olmayan bir meclis olduğunu kaydeden Deveci, “Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti kaldığı yerden yeniden inşa edeceğiz. Ona layık bir şekilde önümüzdeki yüzyıllara taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan’ın sokaklarda kutlanamadığına işaret eden Deveci, “Bu afeti aşacağız, yeneceğiz ve önümüzdeki yıllarda daha büyük bir coşkuyla 23 Nisanları, 19 Mayısları, 29 Ekimleri kutlayacağız” dedi.
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