Kılıçdaroğlu'yla CHP dibi görüyor... Özgür Özel'li ve Özel'siz iki senaryoda oy tercihleri nasıl oluyor?

GÜNDEMAR Araştırma’nın 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 275 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması, 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP’de yaşanan siyasal tartışmaların seçmen davranışı üzerindeki olası etkilerine ışık tuttu.

Araştırmada seçmenlere iki farklı milletvekili seçimi sorusu yöneltildi. İlk soruda mevcut siyasal tablo içinde “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” denildi. İkinci soruda ise, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ise CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurduğu bir durumda milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

Mevcut milletvekili seçimi eğiliminde CHP yüzde 24,98 ile birinci parti konumunda yer aldı. AKP yüzde 22,01 ile ikinci sırada bulunurken; kararsız/fikrim yok oranı yüzde 12,03, protesto oy oranı ise yüzde 9,62 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 6,60, Zafer Partisi yüzde 5,12, İYİ Parti yüzde 4,90, MHP yüzde 4,74, Anahtar Parti yüzde 3,26, Diğer Partiler yüzde 2,84, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,72 ve TİP yüzde 1,18 oranında destek aldı.

'Kararsız', 'fikrim yok' ve 'protesto' oyların oransal olarak dağıtıldığı tabloda da CHP birinci parti konumunu korudu. Dağıtılmış sonuçlara göre CHP yüzde 31,90, AKP yüzde 28,09 düzeyinde ölçüldü. DEM Parti yüzde 8,42, Zafer Partisi yüzde 6,53, İYİ Parti yüzde 6,25, MHP yüzde 6,05, Anahtar Parti yüzde 4,16, Diğer Partiler yüzde 3,62, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,47 ve TİP yüzde 1,51 oranında destek buldu.

YENİ PARTİ SENARYOSUNDA TABLO BELİRGİN BİÇİMDE DEĞİŞTİ

Ancak 'mutlak butlan' kararı sonrasında CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıkta kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ise CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurduğu senaryoda tablo belirgin biçimde değişti.

Bu senaryoda yeni parti, 'kararsızlar' ve 'protesto' oylar dağıtılmadan yüzde 29,73 ile birinci parti konumuna yükseldi. AKP yüzde 24,00 ile ikinci sırada yer alırken; protesto oylar yüzde 9,29, kararsız/fikrim yok oranı yüzde 7,36 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 6,10, CHP yüzde 4,68, MHP yüzde 4,29, Zafer Partisi yüzde 3,88, İYİ Parti yüzde 3,68, Anahtar Parti yüzde 2,59, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,03, Diğer Partiler yüzde 1,83 ve TİP yüzde 0,54 oranında destek aldı.

AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİ OLDU

'Kararsız', 'fikrim yok' ve 'protesto' oyların dağıtılmasıyla yeni parti yüzde 35,65’e yükselerek açık ara birinci parti oldu. AKP yüzde 28,79 ile ikinci sırada kalırken; DEM Parti yüzde 7,32, CHP yüzde 5,61, MHP yüzde 5,15, Zafer Partisi yüzde 4,66, İYİ Parti yüzde 4,42, Anahtar Parti yüzde 3,11, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,44, Diğer Partiler yüzde 2,20 ve TİP yüzde 0,65 olarak ölçüldü.

"CHP’NİN SEÇMEN TABANINDA CİDDİ BİR HAREKETLİLİK POTANSİYELİ BULUNUYOR"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Tamer Bolat, şunları kaydetti:

“Mayıs araştırmasının en kritik sonucu şudur: CHP bugün mevcut tabloda birinci parti görünse de, mutlak butlan sonrası oluşan siyasal denklem CHP’nin seçmen tabanında ciddi bir hareketlilik potansiyeli bulunduğunu ortaya koymaktadır. Seçmen, CHP adını ve tarihsel kimliğini önemsemekle birlikte, kriz anında kimin partiyi temsil ettiği, kimin değişimi taşıdığı ve kimin iktidar alternatifi olabileceği sorularına göre pozisyon almaktadır. Bu nedenle mutlak butlan sonrası süreç, sadece CHP içi bir yönetim tartışması değil; Türkiye’de muhalefetin ana taşıyıcısının kim olacağına ilişkin daha büyük bir siyasal sınavdır.”