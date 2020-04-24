Atamızın izindeyiz

24 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler, dün saat 21.00’de stat ışıklarını açıp hoparlörden İstiklal Marşımızı yayınlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna destek verdi.

‘SESİMİZ DAHA GÜR’

GALATASARAY: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılında sesimiz her zamankinden daha gür! Ulu Önder Atatürk’ün barış, sevgi ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğin güvencesi çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuz ve dünyaya kutlu olsun. l BEŞİKTAŞ: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. En güzel bayram. l TRABZONSPOR: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

ANLAMLI PANKART

Fenerbahçe Kulübü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM önündeyken çekilmiş fotoğrafının 95 metre genişliğe, 35 metre yüksekliğe sahip, 520 kilo ağırlığındaki pankartını Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü’ne astı.

Bu özel fotoğraf bugüne dek stada asılan en büyük pankart olarak tarihe geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. Ve kalpleri bizimle olan milyonlar var yanımızda! Ne büyük onur, nasıl bir gurur... Bu fotoğraf; Atamızın önderliğinde, bağımsız Türk devletinin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin açıldığı gün... Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşaması ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptı her şeyi. Minnettarız, bizim için, ülkemiz için yaptıklarına. Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza; çocuklarımız bize emanet!” dedi.