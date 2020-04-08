Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıklamıştı.
Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.
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