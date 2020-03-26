‘AVM’ler kapatılsın dedi işinden’ oldu

26 Mart 2020 Perşembe, 06:44

İşine son verilmesinin haksızlık olduğunu söyleyen Enes A., “İşyerimi kötülemedim. Sadece AVM’lerdeki tedbirin yetersiz olduğunu gördüğüm için AVM’ler kapatılsın dedim. İşimi geri istiyorum” dedi. Koronavirüs salgınına karşı bir çok işyeri evden çalışmaya geçerken, bazı çalışanlar ise mağduriyet yaşıyor. 9 aydır İKEA mağazasında çalıştığını anlatan Enes A., “Koronavirüs sebebiyle iş yerimizde koruyucu önlem olarak maske takmamıza izin verilmiyordu. Hiçbir önlem alınmamıştı. Bizim çalıştığımız mağazaya havalimanından çok sayıda insan geliyordu. Onların arasında korunmadan çalışıyordum. Bunun üzerine Twitter’da ‘AVM’ler kapatılsın’ diyerek kalabalığın fotoğrafını gösteren bir paylaşımda bulundum ve sonrasında işten atıldım”dedi. Amacının yaşadıkları riskli ortamı göstermek olduğunu belirten Enes A., “Yaptığım paylaşımın ardından müdür odasına çağırdı. Bana Twitter’da paylaştığım fotoğrafı ve güvenlik kamerasından çektiğim anı gösteren görüntüleri gösterdi. Daha sonra Twitter’daki paylaşımlarımı sildirerek işimin başına gönderdi. 2 saat sonra da eşyalarımı teslim etmemi istedi ve genel merkeze gönderdi” diye konuştu. Bir çok avukatın kendisini arayarak gönüllü olmak istediğini kaydeden Enes A. “Bende, eşimde çalışıyoruz ve kirada oturuyoruz. İşten çıkarılmamla mağdur oldum” ifadelerini kullandı.

‘KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER’

Kocaeli’nde 4 katlı bir mağazada çalışan R. Erdal, koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını söyledi. İşyerinin fırsatçılık yaptığını belirten R. Erdal, “Kronik böbrek rahatsızlığım var. Sokağa çıkmam yasak ama yardım istemek ve iş bulmak için çıkıyorum. Faturalar, ev kirası ve borçlarımız var. Ne yapacağımı şaşırdım” dedi. Kocaeli’nde bilinen bir giyim mağazasında çalışan R. Erdal (30), iş yapılamadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşyerinin fırsatçılık yaptığını anlatan R. Erdal, “Kronik hastalığım olduğu için bize ‘devletin çalışmamızı yasakladığı ve cezai yaptırımlar uygulayacağı’ söylendi. Biz de inandık. Benim gibi 4 arkadaşıma daha belge imzalattılar. 1,5 ay içinde tekrar işe alınacağımızı söylediler. Bazı arkadaşları da ücretsiz izine çıkarmışlar. İşe ne zaman alınacağımızı sorduğumuzda alınmayacağımızı söylediler. Fırsatçılık yapılarak işimize son verildi”dedi. Devletin vereceği işsizlik ödeneğinden yararlanmak için mağaza müdürüne mesaj attığını belirten R. Erdal,“Müdür beni aradığında, prim günlerimin tutmadığını ve ödeneği haketmediğimizi söyledi. İşsizlik maaşı da alamayacağım. Annemle kirada yaşıyorum. Annem babasından 600 TL emekli aylığı alıyor. Tek gelirimiz bu. Aile yardım projelerinden faydalanmak için kaymakamlığa gittim oradan da elim boş döndüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de gittim oradan ise sadece gıda yardımı yapılacağı söylendi. Belgeyi imzaladıktan sonra bizi umursamadılar. Sokağa çıkma deniyor ama kronik böbrek rahatsızlığım var. Faturalar, ev kirası ve borçlarımız var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Devlet bize iş olanağı sağlasın” diye konuştu.