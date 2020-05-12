AVM'lerde hijyen dönemi

12 Mayıs 2020 Salı, 16:45

Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı yaptığı açıklamada, AVM’lerin yeniden açılması ile birlikte dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir sürecin başladığının altını çizerek, “Alışveriş merkezlerinde her açıdan yeni bir dönem başlıyor. Artık insanların en büyük kriteri AVM’lerin sağladığı hijyen koşulları olacak. Biz de kendi hizmetlerimiz doğrultusunda sürecin iyi yönetilmesi için bir çalışma hazırladık. Çalışmamızı, hizmet verdiğimiz alışveriş merkezlerinin yönetimlerine ileteceğiz” diye konuştu.

FARKLI ALANLAR İÇİN FARKLI PLANLAR

Türkiye’de toplamda 31 AVM’ye hizmet sunduklarını anlatan Çakmakcı, “Normalleşme sürecinde AVM’ler önemli bir sınavdan geçecek. Biz de bu dönemin yönetilmesi için neler yapılması gerektiğini yeniden gözden geçirdik. Bu kapsamda AVM’lerin bazı noktalarındaki temizlik personeli sayılarının ve görev tanımlarının gözden geçirilmesi, sosyal mesafe, periyodik dezenfeksiyon gibi konuların aksamaması için hijyen sorumlularının yanı sıra; food court, WC’ler ve dinlenme alanları için de önerilerimiz var” dedi.

Tepe Servis ve Yönetim’in hazırladığı çalışmada; AVM’lerin girişleri, danışma bankoları, WC alanları, mağazalar, dinlenme ve yemek alanları, yürüyen merdivenler, asansörler ve otoparklara dair ayrı ayrı tasarlanmış önlem ve eylem planları yer alıyor.