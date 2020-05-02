AVM’lerde krizli açılış

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle mart sonunda kapanan alışveriş merkezleri (AVM), Bilim Kurulu’ndan onay çıkarsa 11 Mayıs’tan itibaren isteğe bağlı olarak açılacak. Ancak yeni dönem, virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan perakendeciler ile AVM sahipleri arasında hukuki sonuçlara gebe bir krizle başlıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren 453 AVM’de virüs sonrası için açılış çalışmaları sürüyor. Maske dağıtımı, tek kapıdan giriş, sosyal mesafeye uygun alanlar konusunda hazırlıklar sürüyor.

Perakendecilerin yüzde 60’a yakınını temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği’nin başkanı Sinan Öncel, zaten kriz içinde salgına yakalanan perakendecinin zor durumda olduğunu söyleyerek şunları anlatıyor: “Perakendeci olarak plan yapamıyoruz. AVM sahiplerinden centilmence bir şey istiyoruz. Üç ay kira alınmasın, 1 yıl cirodan kira ödensin. Bir de ortak giderler konusunda şeffaflık istiyoruz. Bir uyarlama ve tahliye süresi yaşanacak. Bu süreçte perakendeci yüksek kiraların düşürülmesini isteyecek. Düşmüyorsa mağazadan çıkmak isteyecek. O zaman bıraksın çıkalım. Teminat mektupları ve depozitolarımızı yakmasınlar. Yoksa çare hukukta aranacak.”

ZARAR PAYLAŞILMALI

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş da sıkıntılı bir sürece işaret ediyor. “Önemli olan iyi niyet. Toplum ve çalışanın sağlığı” diyen Altaş, şunları söylüyor: “İsteyen AVM kapılarını açacak, isteyen perakendeci gelecek. Kira ticari bir konu. AVM’ler bu konuda kendileri karar verecek. İstinye Park Mayıs’ta kira almayacağını, haziranda yüzde 30 alacağını, Zorlu, haziran için yüzde 20 alacağını açıkladı. Çıkmak isteyen perakendeci çıkabilir ancak sözleşmesindeki depozitoları ödeyerek çıkar. Teminat mektupları ise mücbir sebep nedeniyle çözülmez. Ortak giderleri ise alacağız. Zor bir süreç olacağı kesin. Ancak bizler de bu süreçte zarar ettik. Zarar da paylaşılmalı. Bizim görevimiz anlaşmazlığın en az olması.”

AKİŞ ‘1 HAZİRAN‘ DEDİ, VAKKO RANDEVULU BAŞLIYOR

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı salgın nedeniyle 19 Mart 2020 tarihinde kapattıkları Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerini 1 Haziran’da açacağını duyurdu.

Akiş, kararı kiracılardan aldığı görüşler neticesinde aldıklarını açıkladı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nca olumsuz bir görüş gelmesi durumunda bu tarih ötelenebilecektir” görüşüne de yer verildi.

AVM’nin kapalı olduğu süre boyunca kira alınmayacağı, haziran için ise yüzde 50 oranını aşmayacak kira desteği sağlanacağına işaret edildi. Vakko da yaptığı açıklamada 19 Mart’ta mağaza ve üretim merkezinin kapatıldığını hatırlattı.

Açıklamada, “6 Mayıs’tan itibaren VAKKO Nişantaşı, Suadiye ve VAKKO Esenyurt outlet mağazaları pilot mağaza olarak özel konumlandırma kararı alınmıştır. Söz konusu mağazalarda kontrollü olarak 12.00-18.00 saatleri arasında randevulu hizmet verilmeye baslanacaktır” denildi.