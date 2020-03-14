AVM'lere koronavirüs düzenlemesi

14 Mart 2020 Cumartesi, 13:33

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere toplantı yaptı. Toplantıda alınması gereken önlemler ele alındı. Toplantı ardından açıklama yapan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş şu ifadeleri kullandı:

“AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



