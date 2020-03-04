Avrupa cazına modern yorum: Other Standards
Bir Cem Kaprol projesi olan Other Standards, "European Roots" konseriyle yarın gece Akasya AVM'de The Badau sahnesinde olacak.
Kendi bestelerinin yanı sıra, klasik müzikten jazz düzenlemeleri ve Michel Petrucciani, Enrico Pieranunzi, Esbjorn Svensson, Bobo Stenson, Lars Jansson gibi Avrupa’lı sanatçıların bestelerini de icra eden piyanist Cem Kaprol, Other Standards projesiyle 5 Mart Perşembe gecesi 21.30'da The Badau sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.
Cem Kaprol'e The Badau sahnesinde trompette Efe Gazi, gitarda Efe Artun Yüksel, basta Enver Muhamedi, davulda Ekin Cengizkan'ın eşlik edeceği gecede vokalde Gülce Duru konuk olacak.
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