Avrupa Ligi’nde görev icabı
Son 16 ilk tur maçlarında, 3 karşılaşma oynandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk tur maçlarında, 3 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Öne çıkan mücadelede Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.
Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.
Bugün oynanması planlanan Inter-Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2
Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3
Olympiakos-Wolverhampton: 1-1
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