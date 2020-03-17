Avrupa'da seyahat kısıtlaması kararı

17 Mart 2020 Salı, 22:48

Avrupa Birliği ülkeleri, koronavirüs nedeniyle birlik üyesi olmayan ülkelerden yapılacak seyahatleri, 1 ay süreyle kısıtlama konusunda anlaştı.Alınan karar göre 1 ay boyunca “gerekli olmayan” seyahatlere izin verilmeyecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada AB yetkililerinin önerisinin üye devletler tarafından büyük destek aldığını ifade etti. Von der Leyen, “Uygulanması artık üye devletlerin inisiyatifinde. Bunu derhal yapacaklarını söylediler” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de salı akşamı yaptığı açıklamada, Avrupalı liderlerin Komisyon’un “çok, çok sınırlı istisnalar” harici giriş yasağı önerisinin kabul edildiğini söyledi.