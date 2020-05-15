Avrupa'daki kebapçılarda imzayla giriş dönemi
Avrupa’daki Türk restoranları iki ay sonra ilk kez kapılarını açtı. Restoranların ilk açıldığı yer Kuzey Ren Vestfalya’da oldu. Köln’deki ünlü Türk restoranlarında maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat edildi. Bölgede restoranlar her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde çalışırken, müşterilerin içeriye girişlerinde ad-soyad ve imzaları alındı.
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan Avrupa'daki Türk restoranları uzun süre sonra kapılarını açtı, ancak insanlar içeri girmeye çekindi. Hem virüs nedeniyle insanların temkinli olması hem de açılışın Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle restoranlara ilgili az oldu.
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Köln'deki Türk restoranlar, korona nedeniyle masa sayılarını üçte bir oranında azalttı. İçeri girişlerde müşterilerin adı-soyadı, adresi, telefonunu ve giriş saatleri yazıldı, imzaları alındı.
Restoranda çalışanlar, maskeyle hizmet verirken müşteriler de yemek gelene kadar masada maskeyle oturdu.
Öte yandan Köln'de restoranlar işbaşı yaparken, Berlin'de ve Hessen Eyaleti'nde restoranların bugün açılacağı belirtildi. Türkler'in yoğun olduğu diğer eyalet Baden Württemberg'de ise açılışın 18 Mayıs'ta olacağı ifade edildi.
FRANKFURT’TA ÇÖP SORUNU
Cafe ve restoranların bugün açılacağı Frankfurt'ta ise çöp sorunu yaşanıyor. Restoranların kapalı olması nedeniyle yiyecek ve içecek alan insanlar, meydanlardaki çöp kutularını kısa sürede atıklarla dolduruyor.
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