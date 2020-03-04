Avustralya’da tuvalet kağıdı krizi: Kişi başı dört paket sınırı

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:48

Koronavirüsü nedeniyle 3 bin 200’den fazla kişi öldü. 70 ülkeye yayılan virüsten en az 92 bin kişi etkilendi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ise korucu ekipmanların hızla tükendiğini söyledi. Avustralya’da marketlerdeki tuvalet kağıdı stokları da tükendi. Virüs endişesiyle market rafları boşalan Avustralya’da, tuvalet kağıdı sınırlandırılması getirildi. Kişi başı dört paketten fazla tuvalet kağıdı alınamayacak. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 42’ye yükseldi.

