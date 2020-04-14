Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocuklu annelere bebek bezi dağıtımına başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Evde Kal" çağrılarına uyan çocuklu annelere bebek bezi dağıtımına başladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Evde Kal" çağrılarına uyan çocuklu annelere bebek bezi dağıtımına başladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Halk ister büyükşehir yapar” sloganı ile hizmetlerin vatandaşlardan gelen taleplere göre şekillendirildiği belirtildi.
BEBEK BEZİ DAĞITIMI BAŞLADI
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ağı AYBA’ya gelen talepler arasında yer alan bebek bezlerinin dağıtımına başlandı. AYBA ekipleri tarafından bebek bezlerinin yanında ıslak mendil ve anneler için maskeler de paketler halinde teslim ediliyor.
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