O bankalarda hesabı olanlar dikkat: 3 dev isimden kritik karar!

2020 yılında Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’nın bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye Sigorta, geçen beş yıllık süreçte hem müşteri portföyünü hem de kârlılık göstergelerini büyüttü. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde gerçekleştirilen bu birleşmenin ardından ekonomi yönetimi, benzer bir yapıyı Türkiye’de faaliyet gösteren kamu katılım bankaları için de değerlendirmeye aldı.

ŞUBAT AYINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Mevcut durumda faaliyetlerini sürdüren Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni alan ve şubat ayında faaliyete geçmesi beklenen Halk Katılım Bankası’nın söz konusu birleşme planına dahil edilmesi öngörülüyor.

TEK ÇATI ALTINDA YENİ BANKA MODELİ

Planlanan modele göre üç kamu katılım bankasının, Türkiye Sigorta örneğinde olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleştirilmesi ve belirlenecek yeni bir isimle tek banka olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Kamuoyunda “faizsiz bankalar” olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını yükselterek toplam hacmin yaklaşık yüzde 10’una ulaştı. Ekonomi yönetiminin, sektöre yönelik bu ilgiyi dikkate alarak üç bankanın faaliyetlerini tek çatı altında toplamak ve bu yolla ölçeği büyütmeyi amaçladığı ifade ediliyor.