AYM: ‘Orantısız müdahale edildi’

03 Mayıs 2020 Pazar, 06:32

Gerekçeli kararda, “internet sitesine tamamıyla erişimin engellenmesi şeklindeki müdahalenin ifade ve basın özgürlükleri önünde orantısız müdahale teşkil ettiğinin açık olduğu” dile getirildi.

Bu karar, Libya’da şehit edilen MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber nedeniyle tümü yasaklanan odatv.com için de emsal nitelik taşıyor.

Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), 25 Temmuz 2015’te, aralarında sendika.org’un da bulunduğu 118 internet sitesinin erişiminin engellenmesine karar verdi. O dönem kararın gerekçesi, “Kişilerin yaşam hakkı ve can ve mal güvenliğinin ihlaline sebebiyet verilmesi” olarak sunuldu. Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği, kararı onadı. Sendika.org’un avukatları, karar üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

6 BİN LİRA TAZMİNAT

AYM İkinci Bölüm, 11 Mart’ta yaptığı değerlendirmede, yasak nedeniyle sendika.org’un ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ve 6 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

AYM, dün açıkladığı gerekçeli kararında konuya ilişkin yasa maddesini anımsatarak şu ifadelere yer verdi: “Erişimin engellenmesi kararlarının ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilebileceği, ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişim engellenmesinin yapılmadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebileceği belirtilmiştir. Söz konusu hüküm karşısında içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenmediği hususunda bir gerçekleştirme de yapılmadığı dikkate alındığında başvuruya konu internet sitesine tamamıyla erişimin engellenmesi şeklindeki müdahalenin ifade ve basın özgürlükleri önünde orantısız müdahale teşkil ettiği açıktır. Başvuruya konu internet sitesine tümüyle erişimin engellenmesi şeklindeki kısıtlamanın zorunlu bir sosyal ihtiyacı karşıladığı ve orantılı olduğu, dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu ilgili ve yeterli bir gerekçe ile gösterilmemiştir.”