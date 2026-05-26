İzmir mitingine TOMA'lı müdahale... Özgür Özel, binlerce yurttaşla Gündoğdu Meydanı'na yürüdü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği kararın ardından genel merkezin de polis zoruyla tahliye edilmesi sonrasında "Bundan sonra meydanlarda sokaklarda olacağız" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk mitingini İzmir’de yapacaktı.

CUMHURİYET MEYDANI’NIN ÜÇ TARAFI POLİS BARİYERLERİYLE KAPATILDI

Ancak Valilikten 'izin' çıkmadı. Cumhuriyet Meydanı bariyerlerle kapatılırken alana TOMA ve gözaltı araçları sevk edildi.

Meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle sadece çelenk sunumuna izin verildiği öğrenilirken; Cumhuriyet Meydanı’nın üç tarafı da kapatıldı.

TOMA'LI, BİBER GAZLI MÜDAHALE

Miting öncesi polis müdahalesi başladı. Alana doğru hareket eden yurttaşlara TOMA'lardan su sıkıldı.

BİR YURTTAŞ TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKTI

Müdahale sürerken; bir kişinin TOMA'nın üstüne çıktığı görüldü.

Mitinge katılmak için toplanan kalabalığın alana girmesine müsaade etmeyen polis, yurttaşlara tazyikli suyla müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL, MÜDAHALENİN YAPILDIĞI YERE GELDİ: GÜNDOĞDU MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

Özel, İzmir'de polis müdahalesinin yaşandığı Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

CHP lideri Özgür Özel, peşinde kalabalıklarla Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

ÖZEL, PEŞİNDE KALABALIKLARLA GÜNDOĞDU MEYDANI'NDAKİ MİTİNG ALANINA GELDİ

CHP lideri Özgür Özel, kendisini takip eden yurttaşlarla mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na geldi.

Miting, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşındı. Özel, burada yurttaşlara seslenecek.

Gündoğdu Meydanı'nın girişine miting otobüsü konuldu.

VALİLİK YASAKLADI

İzmir Valiliği, mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddetti. Valiliğin, meydana ‘kısıtlı sayıda kişi alınabileceği’ gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret ettiği belirtildi. CHP tarafı ise miting adresinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL TBMM'YE YÜRÜMÜŞTÜ

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, genel merkezin boşaltılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki gün üst üste dilekçe sunmuştu.

Pazar öğle saatlerinde genel merkeze gelen polis ekipleri demir kapıyı kırarak binaya girmiş ve içeride bulunan CHP'lileri biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ederek dışarı çıkarmıştı.

CHP Genel Merkezi'nin polis şiddetiyle boşaltılmasının ardından Özgür Özel TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradan devam edeceğini duyurmuştu.