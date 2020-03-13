AYM’den, Gezi Direnişi’nde gaz fişeğiyle başından yaralanan gazeteciye tazminat kararı

13 Mart 2020 Cuma, 11:13

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Direnişi’nde gaz fişeği ile başından yaralanan gazeteci Cihan Mutlu’ya “eziyet yasağının ihlal edilmesi” nedeniyle 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Gezi Direnişi sırasında Taksim'de bir sokakta polis tarafından atılan gaz fişeği kapsülüyle başından yaralanan Cihan Mutlu, dönemin kolluk amirleri, Vali, İçişleri Bakanı ve Başbakan hakkında şikayetçi olmuştu. Açılan soruşturmada 2016 yılında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilmişti.

Mutlu, daha sonra AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM'den çıkan karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz" ibaresine dayanarak kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

AYM, eziyet yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğunu belirterek 50 bin TL manevi tazminat ve 3 bin 239 TL olan mahkeme giderlerinin de Mutlu'ya ödenmesine karar verdi.

Cihan Mutlu, kafasına gaz kapsülü isabet etmesi sonucunda temporer kafa kemik kırığına bağlı kafa travması yaşamış, bir dizi ameliyat geçirmişti.