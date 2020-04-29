AYM’den güvenlik soruşturma kararı: Keyfiliğe karşı güvence şart

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

AYM, 19 Şubat’ta yaptığı toplantıda, söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermişti. Mahkeme, dün gerekçeli kararını açıkladı.

Anayasada, kişisel verilerin korunmasının, özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı kapsamında güvenceye alındığına işaret edilen kararda, “Hukuk devletinde kanuni düzenlemelerin herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfî uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Kanunda bulunması gereken bu nitelikler hukuki güvenliğin sağlanması bakımından da zorunludur.”