Fenerbahçe'den 40 milyonluk golcü hamlesi!

Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini tamamlayan, N'Golo Kante içinse görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki konulardan biri de forvete yapılacak hamlede.

Sarı-lacivertlilerin gündemine daha önce Alexander Sörloth ve Ademola Lookman gelirken listeye yeni isimler eklendi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe önceliğini Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'e verirken Uruguaylı golcünün alternatifleri Premier Lig'den belirlendi.

Haberde, Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ve Tottenham'dan Mathys Tel olduğu ifade edildi.

Nunez'le istenilen anlaşma sağlanamaması halinde sarı-lacivertlilerin Mateta ve Tel'e yöneleceği kaydedildi. Ek olarak Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılıklarının ardından daha somut adımların atılabileceğine vurgu yapıldı.

GLASNER AYRILIYOR

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mateta'nın formasını giydiği Crystal Palace'da ara transfer döneminde kriz yaşanıyor. Londra ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

CRYSTAL PALACE'DA KRİZ

Glasner, Premier Lig'de dün oynanan Sunderland maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden destek görmediklerini ve kadro kurmakta zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Glasner açıklamasında, "Maçtan bir gün önce kaptanımızı satmalarını anlayamıyorum. Antrenman yapıyoruz ve dün sabah 10.30'da kaptanımızın satılacağı söylendi. Öyleyse neden gelecek hafta değil? O zaman en azından bu maçı oynayabiliriz. Bu beni bugün gerçekten üzüyor. 30 yılı aşkın süredir futbolun içindeyim ve bunu bir kez bile yaşamadım. Şimdi ise altı yedi ay içinde iki kez oldu. Daha önce de söyledim, tamamen terk edilmiş gibi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPTAN AYRILIYOR

Öte yandan Crystal Palace'ın kaptanı Marc Guehi de takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Guehi'nin Manchester City'ye transferinin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre City bu transfer için 20 milyon Sterlin ödeyecek.

MATETA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mateta için daha önce Juventus ve Manchester United iddiaları da gündeme gelmişti. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Jean-Philippe Mateta, bu sezon Crystal Palace'da 33 maça çıkarken 10 gol ve 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir diğer isim Mathys Tel, bu sezonun başında bonservisiyle Tottenham'a imza attı.

Daha önce Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, bu sezon görev yaptığı 20 maçta 3 kez ağları havalandırdı. Tottenham, yaz transfer döneminde Mathys Tel için 35 milyon Euro ödemişti.