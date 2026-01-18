IMF'den çarpıcı Türkiye raporu: İlk kez incelendi, sonuç şaşırttı!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin yeni çalışmasında hizmet ve mal enflasyonu arasındaki belirgin ayrışmaya dikkat çekti. IMF, raporun Türkiye’de hizmet enflasyonu ile döviz kuru etkisini ele alan ilk kapsamlı analiz olduğunu belirtti.

HİZMET ENFLASYONU "SIRA DIŞI"

Ekonomim'de yer alan haberde, rapora göre hizmet fiyatları, kur şoklarına karşı mal fiyatlarına kıyasla daha dirençli görünse de, çok daha kalıcı bir enflasyonist yapı sergiliyor.

IMF, hizmet enflasyonundaki artış hızının ve ataletin hem Türkiye’nin geçmiş verileriyle hem de küresel örneklerle karşılaştırıldığında “sıra dışı” düzeye ulaştığını kaydetti.

KUR ŞOKLARINA TEPKİ ÖLÇÜLDÜ: MALLAR HIZLI, HİZMETLER YAVAŞ

Analizde, döviz kurunda yaşanabilecek 10 puanlık bir şokun mal enflasyonunu yaklaşık 5 puan artırdığı, hizmet enflasyonundaki artışın ise yaklaşık 1 puanla sınırlı kaldığı belirtildi.

Altı aylık periyotta kur geçişkenliği mallarda yüzde 45, hizmetlerde yüzde 20 olarak ölçüldü; kur etkisinin büyük ölçüde bu sürede tamamlandığına işaret edildi.

ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞEN GEÇİŞKENLİK

IMF uzmanları, 2021 öncesi dönemde özellikle mal fiyatlarındaki kur geçişkenliğinin bugüne kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekti.

Raporda, döviz kuru istikrarının enflasyon üzerindeki etkisinin zamanla değiştiği ve bu etkinin hizmetler ile mallar arasında asimetrik dağıldığı vurgulandı.