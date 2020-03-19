AYM’den ihlal kararı

19 Mart 2020 Perşembe, 03:36

Yalçın’ın Bank Asya’daki hesabına kira parası yatırılması ve çekilmesi işleminin örgütsel bir amaçla gerçekleştirildiğinin söylenemeyeceğini savunan mahkeme, eski yargıç Özer’in ise 2014’teki HSYK seçimlerinde FETÖ lehine tavır aldığına dair iki tanığın kişisel değerlendirmeleri dışında delil olmadığını kaydetti.

Ankara hâkimi olarak görev yapan Zafer Özer, başsavcılığın talebi üzerine 3 Mart 2017’de tahliye edilmişti. İddianamede, Özer hakkında delil olarak iki eski yargı üyesinin aleyhinde verdiği ifade yer aldı. Mahkeme, Özer’e 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, Yalçın’a da10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.