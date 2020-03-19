AYM’den ihlal kararı
Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan eski Ankara Hâkimi Zafer Özer ve eski Adli Tıp Kurumu memuru İhsan Yalçın’ın FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi.
Yalçın’ın Bank Asya’daki hesabına kira parası yatırılması ve çekilmesi işleminin örgütsel bir amaçla gerçekleştirildiğinin söylenemeyeceğini savunan mahkeme, eski yargıç Özer’in ise 2014’teki HSYK seçimlerinde FETÖ lehine tavır aldığına dair iki tanığın kişisel değerlendirmeleri dışında delil olmadığını kaydetti.
Ankara hâkimi olarak görev yapan Zafer Özer, başsavcılığın talebi üzerine 3 Mart 2017’de tahliye edilmişti. İddianamede, Özer hakkında delil olarak iki eski yargı üyesinin aleyhinde verdiği ifade yer aldı. Mahkeme, Özer’e 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM, Yalçın’a da10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Video Haberler
- Stand-up gösterisinde alevilere yönelik skandal ifadeler
- CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!
- AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması