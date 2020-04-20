AYM’ye ‘şekil’ başvurusu

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

CHP’nin bu hafta yapmayı planladığı başvurunun temelinde salt çoğunlukla kabul edilen af düzenlemesinin en az 360 milletvekilinin oyuyla yapılması gerektiği belirtilecek. CHP, şekil yönünden yapacağı başvurunun ardından esas yönünden de ikinci bir başvuru yapacak.

CHP, söz konusu düzenleme hakkında esastan AYM’ye başvurmaya hazırlanırken, parti içinde düzenlemenin şekil yönünden de iptali için de başvuruda bulunulması benimsendi.

İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmasının ardından 10 gün içinde yapılması gereken şekil yönünden başvurunun temelinde, “düzenlemenin bir af düzenlemesi olduğu” belirtilecek.

Genel kurulda salt çoğunlukla kabul edilen düzenlemenin anayasaya göre en az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiği vurgulanacak. CHP, infazla ilgili bu hafta yapacağı şekil yönünden başvurunun yanı sıra esastan başvuru için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Esastan başvuruyla ilgili CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu tarafından çalışma yürütüldüğü öğrenildi.