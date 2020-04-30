Ayrımcılıkta zirve

30 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Ümraniye Belediyesi’nin yurttaşlara dağıttığı yardım kolilerinden CHP’li meclis üyelerinin verdiği isim listesinde yer alanlara da yardım yapılması AKP’li meclis üyelerinin tepkisini çekti.

AKP’li meclis üyeleri, CHP’li meclis üyelerinin de bulunduğu WhatsApp grubundan “Biz neden CHP’lilerin belirlediği isimlere yardımda bulunuyoruz? Herkes kendi fakirine kendi yardım etsin” diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi üyesi ve Ümraniye Belediyesi CHP Grup Başkanvekili avukat Filiz Öztürk Çelik yazılanlara tepki göstererek, “Bu ifadeler siyaset değil, düpedüz düşmanlıktır. CHP grubu olarak bu tip siyaseti tükenmekte olan bir siyasal hareketin hezeyanları olarak yorumluyor ve tarihe not ediyoruz” dedi.

MESAJLA YAKALANDILAR

Koronavirüs salgınının ardından işsiz kalan ya da ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlara Ümraniye Belediyesi tarafından erzak ve maddi yardım yapıldı.

CHP’li meclis üyeleri de kendilerine gelen talepler doğrultusunda hazırladıkları listeyi Ümraniye Belediye Başkanlığı’na verdi.

CHP’lilerin verdiği isim listesindeki yurttaşlara da yardımda bulunulurken, AKP’li meclis üyeleri kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubundan konuştuklarını sanarak, “Onlara Büyükşehir yardım etsin. Hem küfür ediyorlar hem de liste veriyorlar. İBB bunlarda değil mi neden onlar vermiyor? Ayrıca 14 ilçe belediyeleri var. Herkes kendi fakirine kendi yardım etsin” diye yazdı.

Bunun üzerine CHP’li meclis üyeleri grupta tepki göstererek, “Bu paylaşımı yapanların insanlığından şüphe edereriz. Bu kadar seviyesiz bir yaklaşım olamaz” diye tepki gösterdi.

Filiz Öztürk Çelik “Bu yazılar deşifre oldu. İnsanlar can derdindeyken, böyle düşünülmesi kabul edilemez. Gelirler toplanırken kimse AKP’li misin veya CHP’li misin diye sormuyor. Vatandaşlardan bunu alıyorsak, hizmet noktasında da tüm vatandaşlara eşit davranılmak zorunda. Partiye göre yardım yapılmaz” dedi.