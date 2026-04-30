Son Dakika... Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... 'İBB Davası'nda 30'uncu gün: Mahkemeden itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının 30'uncu duruşması bugün görülüyor.

Davada sekizinci haftanın son duruşma gününde mahkeme heyeti, tahliye taleplerini değerlendirecek.

Bugün Güney Cebeci Şirketi'nin Genel Müdür Yardımcısı Adem Başer'in avukatlarının savunması alınacak ardından mahkeme heyeti, tutukluluk değerlendirmesi yapacak.

DURUŞMA SIRASINDA GÖZALTI

'İBB Davası'nın bugün görülen duruşması sırasında bir kişinin çektiği genel fotoğrafta savcının göründüğü ve WhatsApp grubundan fotoğrafı gönderdiği tespit edilince jandarmalar gözaltı yaptı.

16:30 | 15 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI!

İBB davasında savcı 9 kişi için tahliye talep ederken, mahkeme 15 kişinin tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen isimler şöyle: Adem Soytekin, Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez, Mehmet Kaya.

Mahkeme heyeti 15 kişinin tahliyesine oy birliğiyle karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından avukatlar sıralara vurarak tepki gösterdi. Mahkeme salonunda “Savunma susmadı, susmayacak” sloganı atıldı.

İMAMOĞLU: "ÇOK GÜÇLÜ OLUN"

Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken, “Çok güçlü olun pazartesi yeni bir gün başlayacak. Bu sabahtan daha güçlüyüz" dedi.

Aykut Erdoğdu ise salondan ayrılırken, “Aslanlar gibiyim. İftiracılar dışarıda vatan evlatları içeride” ifadelerini kullandı.

16:15 | TAHLİYE KARARI BEKLENİYOR

İBB davasında tutuklular salona getiriliyor. Mahkeme heyetinin salona gelmesi beklenilirken, tahliye kararlarının açıklanması bekleniyor.

13:20 | İTİRAFÇI ADEM SOYTEKİN DAHİL 9 KİŞİYE TAHLİYE TALEBİ: DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşma savcısı ara mütalaasında tutuklu sanıklar; etkin pişmanlıkçı iş insanı Adem Soytekin, İBB Bilgi İşlem Emrah Yüksel, İBB Akıllı Şehirler Personeli İsmet Korkmaz, İSPER Personeli Mehmet Çağlar Kuru, İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz, Reklam İstanbul Çalışanı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu’nun özel koruması Çağlar Türkmen, İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İPA Çalışanı Şehir Plancısı Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti.

Tahliye talebinin ardından duruşmaya ara verildi. Verilen ara sonrası tutuklular salondan çıkarılırken Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’na “Bu dosyadakilerin tümü bugün tahliye olacak” diye bağırdı. İmamoğlu, “Olmazsa hesabı sorulacak” diye bağırdı ve salondan ayrıldı.

12:00 | İMAMOĞLU’NDAN AZİZ İHSAN AKTAŞ TEPKİSİ: “BURAYA 10 TANE KORUMAYLA GİRİP ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKAN BİRİ DEĞİLİM”

İBB Davası’nda avukatının da konuşmasının ardından dün savunmasını yapan Adem Başer’in savunma kısmı tamamlandı.

Mahkeme başkanı, bugün başka bir sanık savunması almayacaklarını tutukluluk incelemesi öncesi İBB Davası ile birleştirilen Beyoğlu Belediyesi dosyasında, İnan Güney ve beraberindeki kişilerin avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasına karar verdi.

Bunun üzerine karara tepki gösteren İmamoğlu: "Benim sizden talebim, en azından her eylemden yargılanan sanıklara tutukluluk incelemesi öncesi bir kez daha söz hakkı vermeniz. Dosyanın başına İmamoğlu Suç Örgütü yazılıyor ve söz hakkı vermiyorsunuz. Ben buraya başını eğerek 10 tane korumayla gelip elini kolunu sallayarak dışarı çıkıp özgürce gezen biri değilim. 16 milyonun seçilmiş ve tutsak belediye başkanıyım. Yalnızca 15 dakika söz almak istiyorum."

Mahkeme başkanı: "Size ayrıcalık yapma gibi bir durumumuz yok. Neden istisna yapacağız?"

İmamoğlu: "Bana ayrıcalığı iddianame yapmış zaten. Yargılamaya nasıl devam edeceksiniz? Bu talebimi size üç defa ilettim. Bana cevap vermediniz. Dördüncü defa iletiyorum. Benim sizden ricam buradaki tutsak arkadaşlarımızın neden tutsak olduklarını açıklayabilmek. Beni de 15 dakika dinlememe kararınızın mahkemeye hiçbir faydası yoktur sayın başkan. "

Mahkeme başkanı İmamoğlu’na, Pazartesi günü konuşabileceğini, sesini yükseltmesi halinde duruşmanın güvenliği için salondan çıkarılacağını söyledi.

İmamoğlu: "İtirafçı olan insanlarla burada tutsak olan insanlar arasında bir fark yok. 15 dakika dinlememeniz sıkıntı ve eksiklik olur. Adil yargılamayla ilgili şüpheleri büyütür. Söz hakkını vermek de vermemek de sizinle gelir. Sizin adil yargılamanıza katkı sunmak istiyoruz."

Mahkeme başkanı, duruşmaya İnan Güney’in avukatının tahliye talebiyle devam edilmesine karar verdi.

Adem Başer’in avukatı Ozan Adar Balsak, Cebeci Maden Sahası’nın tüm faaliyetlerinin valilik, Sultangazi Belediyesi ve MAPEG tarafından denetlendiğine vurgu yaptı.

Balsak’ın savunması sürerken mahkeme başkanı, çok sayıda tutuklu yakınının izleyici bölümünde ayakta kalması üzerine, daha önce basının oturduğu en dip noktadaki alanın da izleyiciye açılmasına yönelik talimat verdi.

Öte yandan İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş’ın, duruşmayı yanlarında getirdikleri dürbün ve operalarda kullanılan “opera glass” ile takip ettikleri görüldü.

11:10 | DURUŞMA BAŞLADI

İBB Davası’nda bugünkü duruşma başlamadan, salonda yarın doğum günü olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün doğum günü kutlandı.

Tutuklular alkışlarla salona getirilirken ilk olarak İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, dün savunmasını tamamlayan Murat Gülibrahimoğlu’nun şirket çalışanı Adem Başer’e çeşitli sorular yöneltti.

Daha sonra söz alarak Başer’e soru yönelten avukatlar, konuşmalarına Bursa’da uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybeden Avukat Hatice Kocaefe’yi anarak başladı.

Duruşma Başer’in avukat savunmalarıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 30'uncu celsede, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Diğer yandan Mahkeme başkanı daha önce, duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini de belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.