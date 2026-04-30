Son dakika... Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı: Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili olarak Murat Güneş seçildi

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 22 Nisan tarihinde tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı aynı gün Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
SEÇİM BAŞLADI
Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi bugün yapıldı.
Ataşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP grubunda bulunuyor. CHP: 26 üye / Cumhur İttifakı: 12 üye.
Başkanvekili seçiminde AKP'nin adayı Serdar Orhan iken CHP'nin adayı ise Murat Güneş oldu.
İLK TUR SONUÇLANDI
Başkanvekili seçimi oylamasında ilk tur oy verme işlemleri sona erdi.
CHP'nin adayı Murat Güneş: 23 oy
AKP'nin adayı Serdar Orhan: 12 oy
Bir oy geçersiz sayıldı. Tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel ve meclis üyesi Livan Gür oy kullanamıyor. Seçimlerde ikinci tura geçildi.
İKİNCİ TUR SONUÇLANDI
Başkanvekili seçimi oylamasında ikinci tur oy verme işlemleri de sona erdi.
CHP'nin adayı Murat Güneş: 22 oy
AKP'nin adayı Serdar Orhan: 13 oy
Bir oy yine geçersiz sayıldı. Seçim üçüncü tura kaldı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde ikinci tur sonrası gerginlik çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e, “Milli irade hırsızlığı yapmaya çalışıyorsunuz” sözleri ile seslendi.
Tartışmanın kısa sürede sona ermesi ile seçimde 3. tur oy verme işlemi devam etti.
SEÇİMİ CHP'NİN ADAYI KAZANDI
Seçimde üçüncü tur sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:
AKP'nin adayı Serdar Orhan: 14 oy
CHP'nin adayı Murat Güneş: 22 oy
Sonuçlara göre CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediyesi'nin başkanvekili oldu.
GAZETECİLER BİNAYA ALINMADI
Ataşehir Belediyesi’nde yapılacak belediye başkanvekili seçimi öncesinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Gazeteciler, yurttaşlar ve belediye personelleri, binaya alınmadı
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 18 Nisan tarihinde operasyon başlatılmıştı.
"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.
Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı.