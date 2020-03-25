Aytaç Yalman’ın doktoru ve korumasında koronavirüs çıktı
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman’ın tedavi sürecinde yanında bulunan doktorunda ve korumasında da koronavirüs tespit edildi. Yalman'ın doktoru ve korumasının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi.
Tedavi Gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın eşinin ardından orduda görevli askeri hekimde ve korumasında da koronavirüs saptandı.
KRTTV- Çağdaş Ulus'un haberine göre, koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın doktorun, Aytaç Yalman’ın eşiyle birlikte Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Doktorun Fenerbahçe Orduevi’nde görevli olduğu belirtilirken, Yalman’ın korumasının da koronavirüs tespit edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Yalman’ın 15 Mart'taki vefatı sonrası da ailesiyle yaşadığı Fenerbahçe Orduevinde koronavirüs önlemleri artırılmış Yalman’ın spor yaptığı Orduevindeki salona gidenlerin test yaptırmak için hastanelere başvurduğu öğrenilmişti.
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