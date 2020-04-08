Azerbaycan’da 105 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Azerbaycan’da, 105 kişide daha koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 822’ye yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 105 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 19 kişinin iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
Tedavi altına alınan hastalardan 33’ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 822’ye yükselirken, koronavirüs tespit edilen 8 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 50 binden fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.
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