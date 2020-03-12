Azerbaycan'da koronavirüsten ilk ölüm

12 Mart 2020 Perşembe, 17:34

Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle ilk kez bir yurttaş yaşamını yitirdi. Koronavirüsten nedeniyle ilk kez bir yurttaşını kaybeden Azerbaycan, İranla sınırını iki haftalığına kapattı.



Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, aynı zamanda otoimmün hastalıkları da olan koronavirüs taşıyıcısı kadının, tedavi altında tutulduğu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yaşamını yitiren kadının tedavi için gittiği İran'dan döndükten sonra sağlık sorunlarının devam etmesi dolayısıyla hastaneye başvurduğu ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Aile bireylerinin de karantinaya alındığı bildirilen kadının, ülkedekoronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta olduğu belirtildi.