Azerbaycan'da koronavirüsten ilk ölüm
Azerbaycan'da koronavirüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Hükumet, iki hafta süreyle İran sınırını kapatma kararı aldı.
Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle ilk kez bir yurttaş yaşamını yitirdi. Koronavirüsten nedeniyle ilk kez bir yurttaşını kaybeden Azerbaycan, İranla sınırını iki haftalığına kapattı.
Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, aynı zamanda otoimmün hastalıkları da olan koronavirüs taşıyıcısı kadının, tedavi altında tutulduğu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Yaşamını yitiren kadının tedavi için gittiği İran'dan döndükten sonra sağlık sorunlarının devam etmesi dolayısıyla hastaneye başvurduğu ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Aile bireylerinin de karantinaya alındığı bildirilen kadının, ülkedekoronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta olduğu belirtildi.
Video Haberler
- ‘Çiller, Ağar, Avcı cezalandırılmalı’
- Instagramdan paylaştı! Görüntülerdeki Ece Erken mi?
- 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
- Yediği trafik cezaları 6 metreyi buldu
- Çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı
- Dehşete düşüren görüntüler! Sosyal medyada paylaştı
- İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti!
- Şişli'de korkunç olay: Fizik kurallarına aykırı!
- Kadıköy'de can pazarı: Sesi duyduk, çok korktuk!