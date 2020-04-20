Bağış soruşturmasına İBB’den yanıt

20 Nisan 2020 Pazartesi, 16:07

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bağış kampanyası soruşturmasıyla ilgili müfettişlere yanıt verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Başmüfettişlik tarafından yürütülen araştırma ve incelemenin, bazı basın-yayın organlarında yer alan İmamoğlu ve diğer belediye görevlilerinin, “Yardım Toplama Kanunu ile Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğe” aykırı olarak yardım topladıklarına ilişkin iddia ve haberlerden hareket edilerek başlatıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

“BAĞIŞ TOPLANDI”

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre; metinde, İBB'nin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerek izinli gerekse izinsiz girişilen herhangi bir yardım toplama faaliyetinde bulunulmadığına dikkat çekildi.

Yanıtta, “bağış toplama” ve “yardım toplama” arasındaki yasal farklar anlatılarak mevzuattaki düzenlemelere yer verildi. Belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında yasal olarak bağış toplayabileceğine vurgu yapıldı.

Yurttaşların kendi hür iradeleriyle belediyeye yaptıkları bağışların, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında olmadığı belirtilerek “Gönüllü bağışların kabul edilmesi gibi normal faaliyetinin dışında ilave hiçbir faaliyet yoktur. Belediyemiz 2860 sayılı Kanun kapsamına giren yardım toplama faaliyeti sayılacak kurumsal organizasyon oluşturarak tüm ilçe, mahalle, sokak ya da belirli yerlerde personel görevlendirerek, araç ve gereçler tahsis ederek ayni ve nakdi yardım toplanması çalışması içinde olmamıştır” denildi.

"ÖZEL BİR HESAP AÇILMADI"



Bağışları kabul etmek için de ayrı bir organizasyon yapılmadığına işaret edilerek şöyle devam edildi:

* Belediyeye yapılan nakdi şartsız bağışlar için hiçbir bankada yeni ve özel bir hesap açılmadı. Belediyemiz tarafından hali hazırda kullanılan mevcut banka hesaplarına vatandaşların kendi istekleri ile bağışları başkanlık oluru ile kabul edilmiştir.

* Vatandaşlarımız tarafından yatırılan ‘şartsız bağışlar' belediyenin gelir hesaplarına kaydedilmiştir.

* Gelir hesaplarına kaydedilen tutarların, özellikle koronavirüs vakalarındaki artışlar nedeniyle, İstanbullu hemşerilerimize usul ve yasaya uygun olarak ulaştırılması amaçlanmıştır.

YARGI KARARI VURGUSU

Anayasanın 127'inci maddesine de atıf yapılarak “Eğer bağış kabul etme işlemi kanuna aykırı bir faaliyet ise öncelikle buna müdahale edecek kendiliğinden veya bir ihbar üzerine harekete geçecek olan yargı merciidir” ifadelerine yer verildi.

İBB'nin tamamen kendi idari yetkisinde olan şartsız bağış kabul etme yetkisinin hiçbir mahkeme kararı olmaksızın İçişleri Bakanlığınca idari bir kararla durdurulmasının da kanunla verilen” idari vesayet” yetkisinin amacı dışında ve kanunsuz olarak kullanılması anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Bakanlık kararının anayasaya ve kanuna aykırı olduğu vurgulandı.

TALEP HAYIRSEVERLERDEN

Korona salgını ile ilgili olarak İBB'nin ilk günden itibaren tüm kapasiteyle kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde görev ve yetki sınırları kapsamında mücadeleye başladığı anlatılarak bu aşamada, maddi ve manevi destek olmak isteyen hayırsever yurttaşların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyeye bağış yapma talebinde bulunduğu belirtildi.

İBB'nin de bu başvuruları karşılıksız bırakmamak üzere ilgili yasaların verdiği bağış kabul etme yetkisi kapsamında destek taleplerini kabul ettiği kaydedildi.