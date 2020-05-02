Bahçelievler'de balkondan bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:15

Bahçelievler'de Suriye uyruklu kız çocuğu balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Çayırlı Sokak'ta geçen perşembe meydana gelen olayda, Suriye uyruklu kız çocuğu Rama Korbalı evinin balkonundan bakarken, başına kurşun isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Esenyurt'ta 3 adet silahla birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, yabancı uyruklu kız çocuğunun evinin balkonunda bulunduğu sırada başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili 10 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz perşembe günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak’taki evinin balkonunda bulunduğu sırada başına isabet eden kurşunla ölen Rama Korbalı isimli yabancı uyruklu kızın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "30 Nisan 2020 Perşembe günü Bahçelievler ilçemiz Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak’taki evinin balkonunda bulunduğu esnada, başından isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin olayın şüpheli yada şüphelilerinin tespitine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda, Esenyurt ilçemizde 3 adet silahla birlikte 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."