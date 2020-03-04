Bahçeşehir Koleji - Ventspils: 78-77
FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Letonya’nın Ventspils ekibini 78-77 mağlup etti.
SALON: Akatlar Arena
HAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Trae Golden 20, Can Altıntığ, Hardy 4, Johnson 4, Mathiang 15, Clark 24, Jones 9, Hadi Özdemir 2
VENTSPILS: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7, Cavars 12, Washpun 6, Berzins, Gluditis, Vitols 3
1’İNCİ ÇEYREK: 15-22
İLK YARI: 36-46
3’ÜNCÜ ÇEYREK: 58-62
FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Letonya’nın Ventspils ekibini 78-77 mağlup etti. Toplam averaj üzerinden yarı finale çıkan takımın belli olacağı eşleşmede 2’nci maç, 11 Mart Çarşamba günü Letonya’da oynanacak.
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