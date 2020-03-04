Bakan açıkladı:13 firmaya inceleme başlatıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde korona virüsü salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Paket turların koronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebileceğini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Paket turların koronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebileceğini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." dedi.
MASKE SATIŞLARI ARTTI
Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'deki maske üretiminin ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu söyledi.
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