Bakan Kasapoğlu: 11 bin 269 kişi yurtlarda karantinada
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 yurttaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
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