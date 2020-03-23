Bakan Kasapoğlu: 11 bin 269 kişi yurtlarda karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 yurttaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

AA
23 Mart 2020 Pazartesi, 12:27

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.



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