Bakan Kasapoğlu duyurdu! Öğrencilere ücretleri geri ödenecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı “Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz” açıklamasından sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencilerin ücretlerini iade etmeye başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayındaki yurt ücretini vermiş olan 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin bugün itibarıyla iade edilmeye başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı. Geri ödenecek toplam tutarın ise 52 milyon 295 bin 858 TL olduğu belirtildi.
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