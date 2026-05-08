CHP lideri Özgür Özel’den dikkat çeken iddia: Gürlek’in Kurum’a ‘Tapuların kaydını silebilir miyiz’ dediğini, olumsuz cevap aldığını biliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet'e yeterince sahip çıkamadık. Cumhuriyet bir kez daha kurtarılmayı bekliyor. Yorucu, zorlu ama benim pozisyon itibarıyla üzülmeye, yorulmaya, kızmaya hakkım yok. Benim bir şekilde partiyi ayakta tutmam, milleti sandıkla buluşturmam lazım.

Burcu Köksal'dan AK Parti'ye geçeceğini kendisinden duymadık. Ankara'ya gelmiş, belediye başkanlarımızı ziyaret etmiş. O programı sırasında haberler çıktı. Arkadaşlar aramış, telefonu açılmamış. Ben de görüşemedim, ulaşamadım. Bir yalanlama gelmedi. Osman Gökçek ve AK Parti'nin bir önceki belediye başkanı 'ısrarla partimizin kapısında yalvarıyor; suç işliyor, hapse girmemek için' diye açıklamaları vardı. Kendisi 'Bana inanın, öyle bir şey yok' demişti.

Bugün Gökhan'ın ifadesi var. Öyle bir şey ki defalarca iftiraya zorlanmış babası. Daha kendisi geçen gün babamı iftiraya zorlamak için bunu yapıyorlar diyor. Geçen gidiyor Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'na. İstanbul'dan başsavcıya bağlanıyor ve ifade veriyor. 'Babamın da haberi yok' diyor. 'Parayı bir yerden çekmedim, eşten dosttan buldum. İsimleri? İsimlerini unuttum. Havalimanına kim götürdü? Unuttum, hatırlamıyorum...' Beşi ile 15'i arasında kapıdan girmişliği yok, baktırdık.

Gürlek'in 16 tapu kaydını açıkladık. O gün Muhittin Böcek itirafçı olacak diyor. Bu iddiası polis kayıtlarıyla -zorunlu korumaya tabiyim- çıktı. Bir benzin istasyonunda Böcek ile Özel görüşmüş diyor. Oysa bu söylediğini altı ay sonra Böcek'in önüne koydular, 'yalan' dedi. Sonra ne çıktı; Böcek'in Manisa'ya gittiği, bir benzin istasyonunda durduğu çıktı.

Veli Ağbaba ile ilişkilendiriyorlar akıllarınca. 1 milyona indirmişler. Ankara'dan buraya almışlar; benzer bir ifade. Bakanın dediği şeyin kumpas olduğu gün gibi ortada. Baştan aşağıya yalanlarla dolu, partiyi, kurumu, insanları itibarsızlaştırmaya yönelik. Bu işi İstanbul'da yapan bakan koltuğuna oturdu. Bütün yetkiler elinde ama eline yüzüne bulaştırmış şekilde bu işlerden her attığı adım, bir önceki yalanını da yalanlayan korkunç bir hale gelmiş. Sen savcı değilsin ki, sen bakansın. Sen yürütmesin, onlar yargı, bağımsız. Bırak bakanı, herkese gizli.

İlk kez burada açıklayacağım. Toplam 16 tapu var, 4'ünü gösterdi, 4'ü de korkunç. Bu tapuların ID numaraları var. Kurum'a defalarca seslendim. Akın Gürlek'in 'Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?' dediği ve olumsuz cevap aldığını da biliyoruz.

Yeni gelmiş bakana dört elle sarıldılar. Kirli ilişkiler ağı var. Soylu ve Yönter... Özgür Özel'i yalanlamak, rezil etmek, siyasete mat etmek istemezler mi? Neden çünkü tapular Ağrı Dağı kadar gerçek. Bir basın toplantısı daha gelecek haftaya ya da öbür haftaya. Bir bakanın görevini sürdürmesine imkan vermeyecek. Gürlek'in şahsıyla ilgili hiçbir şeyim yok. Tanımam, görmem. Bizim cumhurbaşkanı adayımıza kendince bir vehimle AK Parti'nin geçmişteki iktidara yürüyüşünü... Ben partinin genel başkanıyım, sistem diye bir şey duymadım. Meğer AK Parti'nin geçmişinde varmış.

Bugünkü iktidar, yarının iktidarına darbe yapıyor, futuristik bir darbe."

(BURCU KÖKSAL’A) "GEREKİRSE BOŞA KOCAYI AMA PARTİNE, KENDİNE BUNU YAPMA DEDİM"

"Ölümden gayrı beni durduracak bir şey yok. Görecek Türkiye, AK Parti nasıl biriyle bu operasyonu yürütmüş. Bakanlıklar dağıtılırken en dikkatli olunması gerek yer Adalet Bakanlığı. En büyük ihtiyaçtan mahrum kalınır. Adalet olmayan bir ülkede hiçbir şey düzgün gitmez. O yüzden haftaya ya da ondan sonraki haftaya olur. Erdoğan'a 'Hadi bakalım tut biraz daha bakanlıkta' dediğimiz zamanı bekliyoruz.

Burcu'ya oy verdi şimdi bunlar oluyor diye bu kara düzenin devam etmesine izin vermesinler. Çocukluktan beri arkadaşlarım, kardeşlerim gibi olan belediye başkanlarımın tabutlarına bayrak sardık, defnettik. Öyle kolay olmuyor ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Ailelere taziye ziyareti sonra cezaevinde ziyaret sonra akşamına Ankara... Sonuçta mücadele. Ben Burcu'ya oy vermiştim, tehdit etti, teslim oldu. E ne yapalım? Yenimahalle Belediye Başkanımıza gidiyor, örgütümüzle sorun kalmadı diyor, bunu Fethi Yaşar'a söylüyor. 'Çok mutluydu. AK Parti'ye geçmesi mümkün değil' diyor.

O günlerde AK Parti medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Ben dedim ki 'Senin arkanda sonuna kadar dururuz. Ben kendisine gerekirse boşa kocayı ama partine, kendine bunu yapma varsa bir yanlışlığı hırsızlığı, parti senin arkanda durur' dedim. Sonra beni aradı ağladı, bağırdı, çağırdı ama örgüt içi meseleler... 'Şu bana şunu dedi, bu bana bunu dedi dedi.' Bir daha bir daha anlattım. 'Benim bir yere gideceğim yok' dedi. Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor.

İBB dosyasında somut bir kanıt var. Eğer böyle somut bir şey varsa bunu bize yedirirler. Murat Gülibrahimoğlu, bu da dekont. Yaptığı ödemeler; Kalyon Ajans'a iki sefer toplam 50 milyon liralık bir ödeme yapılıyor. KDV düşünerek 41 milyon 666 lira Gülibrahimoğlu tarafından Kurum'un ajansına belediye seçimlerinden bir ve iki hafta önce yapılmış.

185 ton kaçak hafriyat demişler. Yedi buçuk kamyon demek. Günde iki bin kaçak kamyon demek. hiçbir şey olmasa uydu görüntüsünden yakalarsın. Yine İlim Yayma Cemiyeti'ne para gönderiyor. Firmanın AK Partili olduğu buz gibi ortada. Dökülen yerin Enerji Bakanlığı olduğu ortada. Protokolde de bunu dökme karşılığında yüzde 10 artı KDV tutarın İSTA'ya ödeneceği -İstanbul Valiliği'nin anonim şirketi- yüzde 10 da valiliğin şirketine ödeyeceksin diyerek işlemi yapmışlar. Sanki biz bunları ortaya çıkaramayacağız diye düşünmüşler. Bunu Ekrem'e yıkarız, aradan kaçarız demişler. Gülibrahimoğlu yurt dışındaymış. Gel, ifadeni ver demişler. Kendisi çıkmış ve şunu söylemiş: Ben esas parayı AK Parti'ye verdim, Murat Kurum'un tüm masraflarını ödedim. Böyle açıklamalarda bulunuyor. Öyle bir yere geldi ki artık mızrak çuvala sığmıyor."

“AKIN GÜRLEK'E DERT OLSUN. BEN ONA SERT KAYAYA ÇARPTIN DEDİM. HER ŞEYİ GÖZE ALDIK”

“İBB davasında geri çekilen herhangi bir tanık beyanı yok dediler. Murat Kapki baskı altında bırakıldım dedi beyanını çekti. Vedat Şahin geri çekti. Yeşilyurt bana avukat etkin pişmanlık dayattı dedi. Toruner'e demişler ki İmamoğlu'na iftira adarsan seni salıp para vereceğiz demişler. Adama ev hapsi verdiler, şimdi ev hapsini de kaldırdılar. Yener Toruner dimdik içeride yatıyor bir başına.

Akın Gürlek'e dert olsun. Ben ona sert kayaya çarptın dedim. Her şeyi göze almışım. Bu memlekette onun darbe girişimine karşı -kendisi talimatlandırılmış, partinin başındaki kişidir- yargı darbesiyle engel olmaya çalışıyorlar. Ben de tankın önüne yatmışım. Buyursun etsin."

"DELEGE OLMAYAN REZİL ADAMLARIN BEYANLARI"

"Her gece CHP'ye saldırıyorlar o kanallardan. Sinan Buhran'a ben ne diyeyim? Ekrem Başkan tutuklanacak diye 10 gün önceden söyleyen adama ne diyeyim? Mikroba neden hastalık yapıyorsun denir mi? CHP'liyim diyen ama partiden atılmış olan, bütün gün partiyi tartıştıranlar var. Şu laf söylenir hale gelmiş; Atatürk kalksa gelse bu delegeyle seçim kazanılamaz. Bu lafın olduğu yerde bütün kongreleri gezdim. İnsanları ayağa kaldırdım. 8 bin kişi birden delegenin kulağına sokağın sesini dinleyin diye diye cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı seçimle değişti. Kazanana da kaybedene de onur. Burada partinin eski ve yeni genel başkanını karşı karşıya getirmeye çalışmak ayıptır. Çetin, Ecevit, Atatürk, Baykal'dır... Delegenin verdiği karar vicdanıyla ilgili bir karar. Delege olmayan rezil adamların beyanları... Gelin, dinleyin mahkemeyi.”

MUTLAK BUTLAN: “AK PARTİ PERİŞAN OLUR. MİLLET BÖYLE ŞEYLERİ AFFETMEZ”

“Mutlak butlan gelmez. Yarın biz iktidar oluruz; hadi bugün Recep Tayyip Erdoğan gitti, Abdullah Gül geldi.' Böyle şey olur mu? Bu akıl sır erecek iş değildir. Üstüne üç kurultay daha yapıldı. Sonuncusu sıfırdan yapıldı. Bu yüzden birinci kademe mahkemesi konusuz kaldı dedi. Konusuz kalmasa bile diye doktrine girmiş. Böyle bir şey olamayacağını ifade etmiş. Ben istinaf mahkemesinin hakiminin yerinde olmak istemezdim. İnşallah hızlı bir şekilde karar verirler. Ekonomik ve siyasi sonuçları olur. Mahkeme kendisi kararını versin ama CHP'ye böyle yöntemlerle müdahale yapmayı denemesi bedava. AK Parti perişan olur. Millet böyle şeyleri affetmez, çok net. Daha önce de söyledim, yedek parti var ama mutlak butlana değil, kapatma davasına karşı. Biz burada asla delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız. Çeşitli yöntemlerle seçime girmeye bir ay kala bir şeyler yaparlarsa diye…”

AKPDEN.COM'A ERİŞİM ENGELİ: “BAŞKA İSİMLE TEKRAR AÇARIZ”

“akpden.com'a erişim yasağı gelmiş. Bu sitede şu anda sadece şu var. Henüz bildirilip kapatılmadı. Milli güvenliği tehdit ediyormuş. Karar gelmiş, bir-iki güne kapanır. Biz bunu başka isimle tekrar açarız. Aşırı vergileri gösterecektik; bilgisayar, araba... Buna engel getiriyor adamlar.

Bu darbeye direnmek için her şeyi göze alacaksın. Başımıza neler neler geldi... Mecburen bunları göze aldık. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sonuçta bizim yola arkadaşlarımız 12 metre kare yere girmişken hiçbirimiz her türlü saldırı, iftira tehdit... Her şeyi göze almışız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz gücümüzü, kudretimizi anayasadan, iç tüzükten, dokunulmazlıktan değil; CHP'nin genel başkanı olmaktan alıyoruz. Bunun büyük bir bedeli var. Bu bedeli göze alan gelsin.”

“AKIN GÜRLEK ERDOĞAN İLE KRİPTOLU TELEFONDAN KONUŞUYOR”

“Dün üzülerek izledim. Sen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydın ve senin başsavcılığında Aziz İhsan Aktaş soruşturması yürütüldü. Telefonunun şifresini devlete güvenerek veren herkesin bilgileri dağıldı gitti. Savcının telefonundaki özel bilgiyle kendisine şantaj yaptığını söyledi İmamoğlu'nun kayınbiraderi. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden görüntülerin yayılması doğru değil diyor. Size emanet bunlar, elinizde duruyor. Basın danışmanını yanında getirdi. Oda verdi. Önce basın grubundan mesaj atılıyordu, ben söyleyince tek tek özelden atılmaya başlandı. Canlı yayında dört gazeteciye aynı bilgilendirmeyi aynı anda yapan bir el var. Psikolojik operasyon yapıp Türkiye siyasetine yön vermeye çalışıyorlar.

Eğri oturup doğru konuşalım. Asrın yolsuzluğu diyen, parkenin altından Euro'lar çıktı diyen, İmamoğlu'nun araçları diye MHP'linin araçlarını servis ettiren, jammerları servis ettiren o. Bütün yandaş gazeteciler bu yalanları paylaştı, iddianameye koymadılar. Gelip Ankara'da siyasetçi taklidine, insan taklidine başlayacak... E faili meçhuller şimdi açığa kavuşturulacaksa Erdoğan'ın atadığı bir önceki iki önceki üç önceki bakan mı kapattı bunların ismini?

Akın Gürlek Erdoğan ile kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da ‘Merak etmeyin, ben Erdoğan’ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar’ dediği söyleniyor. Ses kaydına alıyor telefon konuşmalarını. Akın Gürlek'in bilgi olarak verdiği İmamoğlu'nun babasının bahçesinde 10 küp altın bulduk meselesi yalan ama Erdoğan'a buldum, kanıtı bende, merak etme diyor. Aile Erdoğan'ın Gürlek tarafından buna inandırıldığını söylüyor. Böyle atipik bir durumla karşı karşıyayız. Önünde sonunda ortaya çıkacak her şey. Herkes aklını başına alsın. AK Parti'de büyük bir rahatsızlık var. Kendini Türkiye şerifi gibi görüyor. Yargıyı arındıracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes aklını başına alsın.

Bunlar sizin arkadaşlarınız ve ailelerine, sizlere tehdit olmaya başladı. Kendi düşen ağlamaz. Sonra ağlamayın. Çok şey biliniyor ve konuşuluyor. Bu adamın çeşitli mafyatik gruplarla bağlantı kurmaya çalışmaları filan... Ne duyuyorsanız oturun, bir araya gelin. Birbirinizle bu bilgileri paylaşın. Milli güvenlikle ilgili bir sorun. Cumhurbaşkanını yanıltmakta.”

