07 Nisan 2020 Salı, 19:31

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, 76 yurttaşımız daha yaşamını yitirdi.

Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 3 bin 892 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 725 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 34 bin 109 oldu.

'TOPLUM BİLİMLERİ KURULU'NU OLUŞTURDUK'





Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yanında Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduklarını belirterek, "Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz kurul, psikoloj, sosyoloji, din psikolojisi, istatistik gibi alanlarda etkin ve yetkin bildiğimiz kişilerden oluşacak. Biri daha çok sağlık ve tıp bilim kurulu gibi, burası daha çok toplumu ilgilendiren kurul olacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak bu kurul süreçle ilgili öngürülerde bulunacak, toplum, aile, biriyler olarak nelerden kaçınılması gerektiğine ilişkin hayatı kolaylaştıracak öneriler geliştirecek" dedi.

SALGININ ETKİN SEYRETTİĞİ İLLER

Koca, ''Şu anda salgının etkin seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir'' dedi.

VİRÜSÜ TAŞIYANLAR OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ

60 yaş ile birlikte genç grubun da kaybına tanık olduklarını vurgulayan Koca, ''Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi ortaya çıkıyor. Ağırlıklı risk grubu 60 yaş olarak tanımlanmıştı. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır. Semptom göstermeyen ama virüsü taşıyanlar olduğunu unutmamalıyız'' dedi.



